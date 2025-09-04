Gdje je danas zla maćeha iz omiljenog dječjeg filma devedesetih s Lindsay Lohan?

Unatoč tome što smo je viđali u mnogim omiljenim filmovima devedesetih i 2000-ih, mnogi na prvu neće upamtiti ime Elaine Hendrix.

Elaine Hendrix imala je uspješnu karijeru 1980-ih koja ju je učinila zvijezdom u usponu.

Plavokosu glumicu mnogi će prepoznati po ulozi zlobne Meredith Blake u Disneyjevom hitu "Zamka za roditelje" iz 1998., gdje je glumila uz Lindsay Lohan, Natashu Richardson i Dennisa Quaida. Godinu kasnije pojavila se kao Evian u komediji "Superstar" uz Molly Shannon.

Od 2017. do 2022. Hendrix je glumila Alexis Colby u novoj verziji serije "Dinastija", a američka publika moći će ju gledati u "Plesu sa zvijezdama", gdje će pokazati svoje plesačke sposobnosti.

Iako je ostvarila više od 150 uloga u TV i filmskim projektima, poput "Prijatelji", "Dva i pol muškarca", "NCIS: Los Angeles", "Prijateljice", "Čarobnice", "Bračne vode" i ostalo, 54-godišnja glumica ističe da je uloga Meredith Blake jedna od njenih najdražih i najprepoznatljivijih.

"Obožavam što ljudi i dalje vole Meredith Blake i film "Zamka za roditelje". Taj film je zaista poseban – prelazi granice generacija, klasa, rasa, spaja sve i svi ga vole. To mi jako puno znači", izjavila je Hendrik, koja ima i bogatu karijeru nastupanja u kazalištima, a iduće godine će predvoditi postavu mjuzikla "Hello, Dolly".

S Lindsay Lohan, s kojom je glumila u "Zamci za roditelje", nedavno se susrela prvi puta u više od 25 godina i to zahvaljujući u angažmanu u nastavku filma "Šašavi petak".

"Nisam ju vidjela još otkako je bila dijete i "Zamke za roditelje". Sada kada smo se ponovno vidjele, ona je odrasla i čini mi se da je prošao cijeli životni vijek!", ispričala je Hendrix, koju smo često viđali u omiljenim projektima, ali nismo znali kako se zove. Unatoč tome, ostavila je trag u filmskoj industriji.

