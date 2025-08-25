Velika promjena! Kate Middleton na misi pokazala nešto drugačije, svi su primijetili

Kate Middleton i princ William s djecom - 6 Foto: Profimedia

Nove fotografije Kate Middleton iznenadile su njene fanove, nešto je na princezi itekako drugačije.

Kate Middleton i princ William zajedno s djecom uočeni su tijekom odlaska na tradicionalnu nedjeljnu misu u Balmoralu. Obitelj je stigla u crnom Range Roveru, a fotografi su uspjeli zabilježiti trenutke na kojima princeza od Walesa izgleda svježe i elegantno.

Posebnu pažnju privukao je njezin novi izgled – Kate je predstavila svjetliju nijansu kose koja joj daje još nježniji i sofisticiraniji dojam.

Sviđa li vam se nova frizura Kate? Odlična, pravo osvježenje!

Bolje joj stoji tamnija nijansa Odlična, pravo osvježenje!

Bolje joj stoji tamnija nijansa Ukupno glasova:

Princeza je nosila smeđu kapu, decentan nakit i prepoznatljivo klasičan stajling, dok je cijela obitelj zračila elegancijom i ozbiljnošću primjerenom prigodi.

William je bio za volanom, dok su djeca sjedila straga, a Kate je u prvom planu ponovno pokazala zašto je modna ikona i jedna od najfotografiranijih žena na svijetu.

Inače, Kate i William ovih dana donijeli su veliku odluku, o čemu se radi pogledajte OVDJE.

