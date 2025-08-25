Opustila se na jahti iz snova! Kolinda Grabar-Kitarović vikend provela u zanimljivom ženskom društvu

Kolinda Grabar-Kitarović ovoga je vikenda uživala s prijateljicama, a na Instagramu su osvanule fotke.
Naša bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović vikend je provela u društvu bliske prijateljice i suradnice Snježane Mehun Schillinger, a ona se fotkama pohvalila na društvenim mrežama.
Naime, fotke su otkrile da su zajedno uživale na luksuznoj jahti ''Duchess'''.
''Najljepše djevojke uplovile u hrvatske vode, stiže Duchessa! Savršen vikend s ekipom u jadranskom raju'', napisala je Schillinger uz prizore odmora.
Kolinda Grabar-Kitarović, Snježana Mehun Schillinger Foto: Instagram/Snježana Schillinger
Prizorima u opuštenim izdanjima oduševljeni su bili i korisnici Instagrama.
''Kolinda mi je najljepša'', ''Zlato pored zlata jače sija'', dio je komentara u moru emotikona srca.
Ovog vikenda osvanule su i rijetke fotke Kolinde sa suprugom Jakovom. A gdje su bili pročitajte OVDJE.
Kolinda Grabar-Kitarović, Jakov Kitarović Foto: Instagram
Kolinda Grabar Kitarović - 4 Foto: Instagram
Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: Luka Stanzl/Pixsell
