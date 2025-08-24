Nestanak Facebook profila Thompsonove supruge iznenadio pratitelje, svi se pitaju isto!

Nestanak Facebook profila Sandre Perković, supruge Marka Perkovića Thompsona, zabrinuo je njezine pratitelje, dok joj je Instagram i dalje aktivan.

Sandra Perković, supruga glazbenika Marka Perkovića Thompsona, posljednjih je tjedana često bila aktivna na Facebooku, no njezin je profil iznenada nestao, što je izazvalo zabrinutost među pratiteljima.

Na svom javnom profilu Sandra je ranije dijelila obiteljske fotografije, Thompsonove pjesme i vjerske citate, ali je stranica sada nedostupna. Nije poznato radi li se o promjeni postavki privatnosti, privremenoj deaktivaciji ili mogućem hakerskom napadu.

Za razliku od Facebooka, njezin Instagram račun i dalje je aktivan. Ima nešto više od 2600 pratitelja, no sadržaj nije dostupan javnosti jer je profil zaključan.

Marko Perković Thompson i supruga Sandra - 1 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Sandra i Thompson zajedno imaju petero djece, a u braku su od 2003. godine. Ona izbjegava medije i rijetko se pojavljuje u javnosti. O Sandri je poznato da je Kanađanka hrvatskih korijena i da je Marka upoznala na njegovu koncertu u Kanadi, pet godina nakon što se on razveo od pjevačice Danijele Martinović.

Marko Perković Thompson i supruga Sandra Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kako bi Sandru odveo pred oltar, Thompson je morao zatražiti crkveno poništenje braka s Danijelom. Nakon što mu je prvi zahtjev odbijen, uputio je i drugi, koji je prihvaćen. Međubiskupijski crkveni sud u Splitu poništio je brak Danijele i Thompsona 2005. godine.

Tri godine nakon sklapanja civilnog braka, Marko i Sandra vjenčali su se u crkvi sv. Ilije u Kljacima nedaleko od Čavoglava, i to na Dan zaljubljenih 2006. godine.

Marko Perković Thompson i Sandra Perković Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

Prvo dijete, sina Šimuna, dobili su 2003. Dvije godine kasnije stigao im je i Ante, zatim su 2007. dobili kćer Divu, a 2010. blizanke Katarinu i Cvitu.

Marko Perković Thompson i supruga Sandra Foto: Mario Todoric / CROPIX

Thompson je svojoj supruzi posvetio i svoju pjesmu "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova".

