Zbog viška kila nije mogao skočiti padobranom, no danas je sin slavnog glumca nova osoba

Christopher Schwarzenegger, najmlađi sin Arnolda Schwarzeneggera i novinarke Marije Shriver, ponovno je u centru pažnje zbog svoje velike fizičke promjene. Iako je godinama živio povučenije i daleko od medija, danas 27-godišnjak impresionira vitkom linijom i rezultatima koje je postigao upornim radom.

Na obiteljskoj fotografiji koju je nedavno podijelila njegova sestra Katherine jasno se vidi koliko je smršavio. Christopher se dugo borio s viškom kilograma, ali je prije pet godina odlučio krenuti novim putem. Postupno je počeo mijenjati prehranu, izbacio ugljikohidrate, a u jednom razdoblju odrekao se i kruha. Promjene su bile spore, ali dosljedne, a rezultati su danas očiti.

Christopher Schwazenegger - 2 Foto: Profimedia

Christopher Schwazenegger - 1 Foto: Profimedia

O svojoj transformaciji nedavno je govorio na Beacher Vitality Happy & Healthy Summitu u Los Angelesu te naglasio da put prema zdravijem životu nije bio nimalo jednostavan.

Christopher Schwarzenegger - 2 Foto: Profimedia

"Isprobao sam sve. Još u srednjoj školi koristio sam usluge dostave zdravih obroka i sjećam se da sam se osjećao čudno dok sam donosio te neobične obroke u školu", rekao je.

"Bilo je puno pokušaja i pogrešaka. Čak i danas... kad se govori o fotografijama 'prije i poslije', ne osjećam se kao da sam još došao do tog 'poslije'", dodao je.

Christopher Schwarzenegger - 1 Foto: Profimedia

Prekretnica se dogodila 2019. godine, tijekom putovanja u Australiju.

"Bio sam na velikom putovanju, htio sam iskusiti što više toga, ali sam tada uvidio koliko me moja težina sputava u svakodnevnim aktivnostima. Htio sam ići na skok padobranom. Prijatelji su rekli: 'Nema šanse.' I bili su u pravu – nisam mogao skočiti."

Christopher Schwarzenegger Foto: Profimedia

Danas je višak kilograma iza njega, a njegova ustrajnost postala je inspiracija mnogima.

