U 96. godini života preminula zvijezda Sopranosa

Preminuo je Jerry Adler, glumac najpoznatiji po ulozi Hesha u seriji Sopranos, u 96. godini života.

Jerry Adler, kojeg hrvatska publika najbolje pamti kao Hesha iz kultne serije "Sopranos", preminuo je 23. kolovoza 2025. godine u 96. godini života.

"Jerry Adler preminuo je 23. kolovoza 2025. u dobi od 96 godina", objavila je njegova obitelj u osmrtnici.

Njegov prijatelj Frank J. Reilly oprostio se od njega emotivnom porukom na X-u, uz nekoliko zajedničkih fotografija.

"Veliki glumac, moj prijatelj Jerry Adler, preminuo je danas u 97. godini. Znate ga iz jedne od njegovih legendarnih uloga i brojnih gostujućih nastupa. Nije loše za čovjeka koji nije počeo glumiti sve do 65. godine", napisao je.

Adler je bio američki glumac, kazališni redatelj i producent. Rođen je u New Yorku, a karijeru je započeo iza kulisa Broadwaya , prvo kao inspicijent, a potom kao redatelj. Sudjelovao je u nastanku brojnih uspješnih mjuzikala, među kojima je "Of Thee I Sing i My Fair Lady", a 1976. režirao je i producirao originalnu brodvejsku produkciju mjuzikla "Annie".

Na televiziji se pojavio tek u zrelijoj dobi. U 62. godini debitirao je u seriji "Brooklyn Bridge". Veća filmska uloga stigla je 1993. u filmu Woodyja Allena Manhattan "Murder Mystery", a nakon toga nastupao je u brojnim serijama devedesetih. Presudni trenutak karijere dogodio se 1999. kada je dobio ulogu Hermana Hesha Rabkina, savjetnika Tonyja Sopranosa, u seriji "Sopranosi". U njoj je ostao sve do posljednje sezone 2007. godine.

