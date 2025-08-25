Britney Spears objavila svoju potpuno golu fotografiju, cenzurirala je tek stražnjicu

Britney Spears objavila je potpuno golu fotografiju, strateške dijelove prekrila emotikonima.

Pjevačica Britney Spears objavama na Instagramu ne prestaje šokirati fanove, a sad je opet objavila svoju novu nagu fotografiju.

Na fotografiji pozira okrenuta leđima, a ne nosi ništa osim čizama do koljena. Stražnjicu je cenzurirala tek emotikonom ruže.

Objava nema opis, a Spears je isključila komentare. Ipak, u manje od 14 sati fotografija je skupila više od 200 tisuća lajkova.

Nakon nje, objavila je vizuale ruža te još jednu nagu fotografiju, ali odrezanu do leđa.

Britney je nekad slovila kao princeza popa, a onda se dogodio niz skandala. Video koji je nedavno objavila sve je šokirao. Više pogledajte OVDJE.

OVDJE pogledajte kako izgleda njen sin.

