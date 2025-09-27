Poznata lica na Cvjetnom podržala akciju o opakoj bolesti koja pogađa brojne žene

Na Cvjetnom trgu održana je javnozdravstvena akcija, a tamo su snimljene i Olja Vori i Ivana Kekin.
Na javnozdravstvenoj akciji ''Dan dojki & BRA DAY'', koju su na Cvjetnom trgu organizirali Hrvatska liga protiv raka, Hrvatski zavod za javno zdravstvo te Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, pažnju su privukle i Olja Vori te Ivana Kekin.
Akcija je posvećena edukaciji i informiranju o prevenciji raka dojke te važnosti ranog otkrivanja bolesti, ali i podizanju svijesti o mogućnostima rekonstrukcije dojki nakon operacija.
Javnozdravstvena akcija Foto: Marko Seper/PIXSELL
Noami Konforta i Dimitrije Popovic Foto: Josip Moler / CROPIX
Supruga nešeg proslavljenog rukometaša Igora Vorija, Olja Vori odlučila se za upečatljivu crvenu kombinaciju – košulju i hlače u istoj nijansi, koje je uskladila s bež balonerom. Izdanje je upotpunila decentnim naušnicama, sunčanim naočalama i crvenim ružem, a u rukama je nosila buketić cvijeća, simbola akcije.
Olja Vori Foto: Marko Seper/PIXSELL
Političarka Ivana Kekin odabrala je ležernije izdanje – sivi sako, svijetle traperice ravnog kroja i bijele tenisice s crnim prugama.
Ivana Kekin Foto: Josip Moler / CROPIX
Ivana Kekin Foto: Josip Moler / CROPIX
Svojim dolaskom, dale su podršku ovoj važnoj inicijativi i poslale poruku o važnosti prevencije i solidarnosti sa ženama koje se bore s ovom bolešću.
