Poznata lica na Cvjetnom podržala akciju o opakoj bolesti koja pogađa brojne žene

Na Cvjetnom trgu održana je javnozdravstvena akcija, a tamo su snimljene i Olja Vori i Ivana Kekin.

Na javnozdravstvenoj akciji ''Dan dojki & BRA DAY'', koju su na Cvjetnom trgu organizirali Hrvatska liga protiv raka, Hrvatski zavod za javno zdravstvo te Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, pažnju su privukle i Olja Vori te Ivana Kekin.

Akcija je posvećena edukaciji i informiranju o prevenciji raka dojke te važnosti ranog otkrivanja bolesti, ali i podizanju svijesti o mogućnostima rekonstrukcije dojki nakon operacija.

Javnozdravstvena akcija Foto: Marko Seper/PIXSELL

Noami Konforta i Dimitrije Popovic Foto: Josip Moler / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Srpskog zavodnika zasjenilo odvažno izdanje partnerice, uskoro je vodi i pred oltar

Supruga nešeg proslavljenog rukometaša Igora Vorija, Olja Vori odlučila se za upečatljivu crvenu kombinaciju – košulju i hlače u istoj nijansi, koje je uskladila s bež balonerom. Izdanje je upotpunila decentnim naušnicama, sunčanim naočalama i crvenim ružem, a u rukama je nosila buketić cvijeća, simbola akcije.

Olja Vori Foto: Marko Seper/PIXSELL

Političarka Ivana Kekin odabrala je ležernije izdanje – sivi sako, svijetle traperice ravnog kroja i bijele tenisice s crnim prugama.

Ivana Kekin Foto: Josip Moler / CROPIX

Ivana Kekin Foto: Josip Moler / CROPIX

Svojim dolaskom, dale su podršku ovoj važnoj inicijativi i poslale poruku o važnosti prevencije i solidarnosti sa ženama koje se bore s ovom bolešću.

Galerija 25 25 25 25 25

Pogledaji ovo Celebrity Je li kraj? Neočekivan potez supruga Blanke Vlašić izazvao pravu buru

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Sekunda do katastrofe! Razvezane trakice mini-bikinija zamalo su otkrile sve pred paparazzima

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Ma što je muškarac bez brkova? Markantni Niko Kranjčar vratio je svoj zaštitni znak

Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer otkrio po čemu će pamtiti ljeto: ''Ranije si tako nešto nismo mogli priuštiti...''