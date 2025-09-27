Sekunda do katastrofe! Razvezane trakice mini-bikinija zamalo su otkrile sve pred paparazzima

Tijekom opuštenih trenutaka na bazenu svijetska senzacija zamalo je doživjela nezogdu pred paparazzima.

Pop senzacija kosovskih korijena Dua Lipa snimljena je u Miamiju, gdje je uživala na suncu prije nastupa. Pjevačica je odlučila uzeti nekoliko sati odmora uz bazen i opustiti se u društvu prijateljice.

Obučena u minijaturni zeleni bikini, Dua je ležala na ležaljci, provjeravala mobitel i uživala u piću.

Dua Lipa Foto: Profimedia

Dua Lipa Foto: Profimedia

U jednom trenutku je, dok se sunčala, otpustila vezice na gornjem dijelu kupaćeg kostima. Paparazzi su ovjekovječili taj trenutak pa je izgledalo kao da je pjevačica zamalo pokazala više nego što je htjela.

Dua Lipa Foto: Profimedia

Dua Lipa Foto: Profimedia

Dua Lipa Foto: Profimedia

Ipak, Dua se činila potpuno opušteno i neopterećeno, razgovarala je s prijateljicom i pripremala se za večernji nastup.

Dua Lipa Foto: Profimedia

U lipnju se pojavila na događanju u izdanju koje je izazvalo pravu lavinu reakcija. Tek kad se okrenula svi su shvatili koliko je njezina haljinica zapravo prozirna. Fotke pročitajte OVDJE.

Ova pop-zvijezda prošloga ljeta nastupila je i u Puli, a svi su posebno komentirali jedan trenutak s koncerta. Više o tome pročitajte OVDJE.

Dua Lipa u Puli Foto: Instagram

Dua Lipa u Puli Foto: Instagram

