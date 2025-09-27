Srpskog zavodnika zasjenilo odvažno izdanje partnerice, uskoro je vodi i pred oltar

Sašu Kovačevića fotografi su snimili na koncertu Lexingtona u društvu samozatajne partnerice.

Saša Kovačević, jedan od najpopularnijih pjevača regije i pravi miljenik žena, pojavio se u javnosti u društvu svoje partnerice Zorane Tasovac. Par je stigao na drugi od četiri rasprodana koncerta grupe Lexington u Beogradu, a odmah su privukli pažnju okupljenih.

Dok je Saša bio odjeven ležerno, ali stilski dotjerano – u crnu majicu i upečatljivu maslinasto zelenu kožnu jaknu, Zorana je plijenila poglede u elegantnoj crnoj haljini dubokog dekoltea, koja je dodatno naglasila njezin atraktivan izgled.

Saša Kovačević Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Na fotografijama s događanja, par se vidi nasmijan i dobro raspoložen – Saša je spremno pozirao fotografima, dok je Zorana, svojim odvažnim i glamuroznim modnim odabirom, nesumnjivo bila u centru pažnje.

Saša Kovačević, Zorana Tasovac Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Neočekivano! Evo što je Amerikanac iz Supertalenta pronašao u kući koju je kupio za 5000 eura

Inače, ovaj glazbenik nam je za IN magazin ekskluzivno potvrdio da uskoro planira vjenčanje sa svojom lijepom djevojkom, s kojom je u vezi osam godina.

Galerija 6 6 6 6 6

''Pa Bože zdravlja da. Ako ništa oženit ću se zbog medija čisto da kažu da se oženio. Šalu na stranu, sa svojom ljepšom polovicom već godinama znam da je to to. Ne svodi se kod mene sve na neki papir već je najbitnija emocija, poštovanje i ljubav koju dijelimo jedno sa drugim. To neće biti ništa gala ni pompozno, znaš ono 200-300 ljudi. To ne, mi smo nekako malo skromniji što se toga tiče'', rekao nam je Saša u srpnju.

Zorana iz prvog braka ima 11-godišnju kćer Iskru, koju pjevač doživljava kao svoje dijete.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je bio otac Maje Šuput? Od teške nesreće nikada se nije u potpunosti oporavio

''Zaista je volim najviše na svijetu. Ja uvijek kažem to je moje dijete, biološki nije i ne mogu u javnosti pričati način na koji ja nju doživljavam i kako ona mene doživljava, to je za naša četiri zida, ali ako moram nešto najblaže da kažem, to je bukvalno da je ona moje dijete. Jednostavno je to ljubav. Mislim da će mi uvijek biti prvo dijete, da tako kažem'', ispričao je za IN magazin.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Ma što je muškarac bez brkova? Markantni Niko Kranjčar vratio je svoj zaštitni znak

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Tko je prezgodna plavuša za koju se šuška da je zavela 26 godina starijeg rastavljenog glumca?

Pogledaji ovo Nekad i sad Olimpijski pobjednik nakon braka s milijarderkom postao je žena