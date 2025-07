Ženi se jedan od najzgodnijih pjevača u regiji: ''Neće biti ništa gala ni pompozno...''

Regionalni miljenik žena Saša Kovačević proteklog vikenda zapalio je Split. Na njegovu koncertu na Zvončacu bio je i naš Gordan Vasilj. Popularni pjevač otkrio mu je sve o ljubavi sa samozatajnom Zoranom, s kojom uskoro planira vjenčanje, a progovorio je i o njezinoj kćeri iz prvog braka, koju doživljava kao svoju.

Zvončac je u subotu vrvio pripadnicama nježnijeg spola, a razlog je bio koncert balkanskog otrova za žene Saše Kovačevića. Hitovima 'Temperatura', 'Slučajno', 'Zamalo tvoj' i brojnim drugima, popularni Beograđanin bacio je u trans more svojih splitskih obožavateljica i još jednom potvrdio status miljenika domaće publike.

''Jako lijepa energija i dobra atmosfera i ljudi su vrlo srdačni, tako da drago mi je što toliko godina možemo da trajemo zajednički i da pjevamo u glas pjesme.'', rekao je Saša.

Nezaboravan splitski koncert pod zvijezdama nije mogao proći bez emotivnih izvedbi pjesama Sašina najvećeg idola Olivera Dragojevića.

''Uvijek bio i ostao number 1, tako da što god da se dogodi, da dođu neki novi izvođači Oliver će biti uvijek u srcu jer sam nekako i svoj glazbeni put stvarao zajedno s njim, imao sam dobrog idola na kojeg se mogu ugledati i da pokušam sazrijevati s njegovom muzikom.''

Jedan od najzgodnijih pjevača u regiji nam je ekskluzivno potvrdio da uskoro planira vjenčanje sa svojom lijepom djevojkom Zoranom Tasovac, s kojom je u vezi osam godina.

In Magazin: Saša Kovačević - 2 Foto: DNEVNIK.hr

''Pa Bože zdravlja da. Ako ništa oženit ću se zbog medija čisto da kažu da se oženio. Šalu na stranu, sa svojom ljepšom polovicom već godinama znam da je to to. Ne svodi se kod mene sve na neki papir već je najbitnija emocija, poštovanje i ljubav koju dijelimo jedno sa drugim. To neće biti ništa gala ni pompozno, znaš ono 200-300 ljudi. To ne, mi smo nekako malo skromniji što se toga tiče.'', priča Saša.

Zorana iz prvog braka ima 11-godišnju kćer Iskru, koju pjevač doživljava kao svoje dijete.

''Zaista je volim najviše na svijetu. Ja uvijek kažem to je moje dijete, biološki nije i ne mogu u javnosti pričati način na koji ja nju doživljavam i kako ona mene doživljava, to je za naša četiri zida, ali ako moram nešto najblaže da kažem, to je bukvalno da je ona moje dijete. Jednostavno je to ljubav. Mislim da će mi uvijek biti prvo dijete, da tako kažem.''

A u krugu obitelji, na odmoru u Turskoj, Saša će 27. srpnja proslaviti i okrugli 40. rođendan.

''Vidiš kako smo lijepo krenuli, ti odmah sad s godinama, pa što me drukaš? Šalu na stranu. Što se četrdesetih tiče ja ću ih zaista dočekati širom raširenih ruku, jer smatram da su godine samo brojke. Bitno je kako se čovjek osjeća. Čovjek s 25 godina se može osjećati kao 50-godišnjak, a i suprotno.''

In Magazin: Saša Kovačević - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Osim glasom, ovaj kantautor pozornost privlači i isklesanim tijelom.

''Ja sam u treningu od svoje 15-16 godine, a u nekom sirovom režimu sigurno 12-13 godina i to je nešto što postane dio života i lifestyle. Ja i dalje imam velike želje nekad pojesti nešto što je izvan mog menija, ali nekako smatram da je disciplina ključ svega u životu.''

A uz impresivne mišiće, ženama oduzima dah i moćnim videospotovima, kojima je visoko podignuo ljestvicu na ovim prostorima.

In Magazin: Saša Kovačević - 3 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Saša Kovačević - 4 Foto: DNEVNIK.hr

''Hvala ako i dalje to netko primjećuje, ali šalu na stranu, znam da ljudi u suštini mogu vidjeti kad se netko zaista potrudi i kad da sve od sebe da to izgleda upravo tako kako izgleda. To je neka moja druga pasija, pored muzike volim videoprodukciju.''

Mediji su se prije dvije godine raspisali o Sašinim problemima sa zdravljem, što je, kaže, bilo prenapumpana priča.

''U tom trenutku nije bila, da se razumijemo, jer imao sam neki virus koji je proletio kroz cijelu moju obitelj, međutim na mene je ostavio trag, vjerojatno zbog pada imuniteta, putovanja i jednostavno tako se desilo. Možda je to moglo proći kroz dva-tri dana i da se o tome uopće ne piše, međutim što ćete.''

Nakon Splita, Sašina želja je povratak u Lisinski- gdje je lani održao dva rasprodana koncerta. Nova zagrebačka glazbena druženja planira krajem ove ili početkom sljedeće godine.

