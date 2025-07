U zanosu strasti! Poznata plavuša vrućim poljupcima potvrdila vezu s europskim bogatašem

Reese Witherspoon i Oliver Haarmann uhvaćeni su u strastvenom zanosu na jahti.

Glumica Reese Witherspoon ponovno je zaljubljena – i to se itekako vidi!

Tijekom opuštanja na luksuznoj jahti slavna oskarovka viđena je u intimnim trenucima s novim partnerom, njemačkim milijunašem i investitorom Oliverom Haarmannom. Njihova romantična plovidba okupana suncem, morem i nježnostima zabilježena je objektivima paparazza, a fotografije su odmah obišle svijet.

Reese Witherspoon i Oliver Haarmann - 4 Foto: Profimedia

Reese Witherspoon i Oliver Haarmann - 3 Foto: Profimedia

Reese Witherspoon i Oliver Haarmann - 5 Foto: Profimedia

Witherspoon je blistala u jednodijelnom bijelom kupaćem kostimu, dok ju je Haarmann nježno grlio i ljubio. Par se nije ustručavao pokazati emocije, a ruke nisu skidali jedno s drugoga.

Reese Witherspoon i Oliver Haarmann - 2 Foto: Profimedia

Reese Witherspoon i Oliver Haarmann - 1 Foto: Profimedia

"Reese se snažno povezala s Oliverom jer je to prvi muškarac u njezinu životu koji je zapravo vodi, savjetuje i mentorira. On joj daje financijske savjete vezane za njezine brendove Draper James i Hello Sunshine. Zove ga svojim 'malim genijem', a posebno cijeni što ima MBA s Harvarda", otkrio je izvor za Daily Mail.

Tko je Oliver Haarmann?

Oliver Haarmann je istaknuti privatni investitor i suosnivač investicijskog fonda Searchlight Capital Partners, sa sjedištem u Londonu. Rođen u Njemačkoj, Haarmann je obrazovan na prestižnim sveučilištima – diplomirao je na sveučilištu Brown, a magistrirao na Harvardu. Tijekom godina izgradio je impresivnu karijeru u financijskom sektoru, a njegova netovrijednost procjenjuje se na više desetaka milijuna dolara.

Reese Witherspoon - 7 Foto: Profimedia

Reese Witherspoon - 6 Foto: Profimedia

Poznat je po niskom profilu u javnosti, ali i po vezama s europskom aristokracijom te visokom društvu. O njegovu privatnom životu zna se vrlo malo – što Reeseinu životu nakon razvoda od Jima Totha vjerojatno i odgovara.

"U prošlim brakovima Reese je uvijek bila ta koja vodi. Sad prvi put osjeća da netko vodi nju. Oliver planira njihove večere, putovanja, male stvari i to joj jako odgovara. Već ga je upoznala s većinom prijatelja i svi misle da je do ušiju zaljubljena", otkriva izvor.

Podsjetimo, Reese Witherspoon i njezin bivši suprug Jim Toth objavili su razvod u ožujku 2023. godine, nakon 12 godina braka. Reese se tada posvetila poslu, majčinstvu i vlastitoj sreći. Veza s Haarmannom navodno traje već nekoliko mjeseci, no ovo je prvi put da su viđeni zajedno u ovako romantičnom izdanju.

Ryan Phillippe i Reese Witherspoon Foto: Profimedia

Reese je prije Jima bila u još jednom braku, s Ryanom Phillippeom, od 1999. do 2006. S njim ima dvoje djece, sina Deacona i kćer Avu.

Reese Witherspoon - 3 Foto: Instagram

Reese Witherspoon i Deacon Phillippe - 2 Foto: Profimedia

