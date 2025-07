Tko je splitska dogradonačelnica? Popularna je na Instagramu i obožava modu

Splitska dogradonačelnica Matea Dorčić sve se više nalazi u fokusu javnosti, istražili smo tko je ona.

Na posljednjoj konferenciji za medije, splitska dogradonačelnica Matea Dorčić privukla je pozornost svojim izgledom.

Zablistala je u elegantnom kompletu koji je upotpunila ogrlicom i upečatljivim sunčanim naočalama, a ovo nije prvi put da su je svi gledali zbog outfita.

Otkako je odabrana na ovu funkciju, često ju vidimo u krojenim odijelima, no na svom Instagramu voli se pohvaliti brendiranim komadima.

Tko je Matea Dorčić?

Rođena je i odrasla u Splitu, gdje je završila osnovnu i srednju školu, potom i Pravni fakultet, piše Slobodna Dalmacija. Javnosti je poznata kao stručnjakinja s dugogodišnjim iskustvom u javnoj upravi.

Nakon višegodišnjeg rada u privatnom sektoru 2014. je počela raditi u Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu SDŽ. Tri godine je bila angažirana na provedbi europskih projekata koje je krajem 2016. zamijenila radom u Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo. Bila je voditeljica pododsjeka za granice pomorskog dobra, planiranje i održavanje i ekologiju mora, a posljednje četiri godine provela je na dužnosti pročelnice Upravnog odjela za turizam i pomorstvo SDŽ.

Suosnivačica je, uz današnjeg dožupana Stipu Čogelju, i voditeljica projekta "Pomorsko je dobro" osnovanog s ciljem transparentnijeg, odgovornijeg i učinkovitijeg upravljanja i valorizacije pomorskog dobra, podrške jedinicama lokalne samouprave, uvođenja reda nad korištenjem tog vrijednog resursa, kao i njegove zaštite i očuvanja. Projekt je ovjenčan strukovnim priznanjem - osvojio je Grand PRix 2020 u kategoriji odnosa s javnošću u regionalnoj i lokalnoj samoupravi koju svake godine dodjeljuje Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ).

Za Dalmacija danas otkrila je u kojem trenutku je odlučila da ide sa Šutom u političku borbu za Split.

''Ključni trenutak bio je razgovor s mojim bližnjima, prijateljima i kolegama do čijeg mišljenja držim. Njihova jednoglasna potpora i činjenica da su oni odluku donijeli čak i prije mene, ta nekakva lakoća s njihove strane, zapravo su me potaknuli da prelomim. No, jednako važan bio mi je i neposredni kontakt s građanima. Kroz posao, ali i svakodnevni život, susrećem se s ljudima koji žele promjene - ne traže čuda, već rješenja za konkretne, životne probleme s kojima se svi susrećemo'', poručila je.

Tko je supruga novog splitskog gradonačelnika Tomislava Šute? Saznajte OVDJE.

