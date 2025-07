Zvijezda Kumova objavila rijetku fotografiju s nogometašem koji joj je ukrao srce!

Petra Kraljev podijelila je romantičnu fotografiju s nogometašem Sandrom Gotalom, kojom su pokazali koliko uživaju u svojoj vezi i zajedničkim trenucima.

Naša glumica i zvijezda serije "Kumovi", Petra Kraljev, podijelila je na društvenim mrežama novu zajedničku fotografiju sa svojim dečkom, nogometašem Sandrom Gotalom, kojom su još jednom pokazali koliko uživaju u svom odnosu, ali i u svakom zajedničkom trenutku.

Na fotografiji nasmijani poziraju u šarmantnoj uličici, okruženi mediteranskim tonovima i zelenilom, a oboje zrače opuštenošću i bliskošću.

Petra je zablistala u ležernoj, ali efektnom crnoj košulji zavezanoj u struku i traper hlačama, dok je Sandro odabrao klasičnu polo majicu u svijetlozelenoj nijansi i sunčane naočale.

Petra i Sandro rijetko eksponiraju svoju privatnost u medijima, no sada su ipak učini iznimku, a nedavno je za naš portal otkrila kako su se upoznali.

''Dogodilo se tiho, bez velikih najava, ali s puno dubine. Upoznali smo se sasvim slučajno, kroz prijateljstvo, i stvari su se polako krenule slagati. Nije bilo prenaglašeno – sve je teklo prirodno, s puno međusobnog poštovanja i prepoznavanja. Skupa smo već neko vrijeme, ali više smo tipovi koji broje zajedniške trenutke, a ne mjesece'', rekla je i dodala čime ju je nogometaš osvojio.

''Osvojio me time što nije pokušavao ništa osvojiti. Bio je svoj, opušten, i bez onih ''velikih priča''. Plus, ima ukusa i točno zna gdje je granica između fore i pretjerivanja. Nije se trudio glumiti frajera, a opet mu nekako uspijeva. Ima taj neki tihi šarm i pogođen smisao za humor, i tko da tome odoli'', rekla je.

Petra i Sandra najviše uživaju u malim stvarima koje njihov dan čini ljepšim.

''Dani nam prolaze opušteno: šetnje, dobra knjiga, glazba u pozadini i pokoji tanjur nečeg finog. Najviše volimo one male, nenametljive rituale: jutarnje kave, večernje razgovore (zapravo ja mislim da on to voli, a zapravo ja pričam, a on tu i tamo stigne nešto reći). I jako puno smijeha, dok ima toga, i oni ne baš tako uhodni trenuci se brže prebrode'', priznala nam je.

OVDJE pogledajte veliki intervju u kojem se Petra prisjetila svojih početaka na Novoj TV.

