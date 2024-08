Bivši suprug holivudske slatkice hvali se mišićima u 50. godini, nekad je i on žario i palio malim ekranima

Glumac Ryan Phillippe pokazao je koliko je posvećen svom izgledu, a nova objava na društvenim mrežama raspametila je njegove pratitelje.

Glumac Ryan Phillipe mami ženske uzdahe još od 90-ih i svojim isklesanim tijelom u 50. godini može posramiti i upola mlađe frajere.

Mišićima se često hvali i na svojem Instagramu i očito je da naporno radi na tome da ostane u top formi, a u prilog tome idu i njegove najnovije fotografije.

Ryan je pozirao u svom dvorištu pokraj cvijeća, a svi su gledali u njegov isklesani torzo zbog kojeg mu mnogi ne bi dali više od 30 godina.

Podsjetimo, Phillippe je mnogima ostao poznat po braku s holivudskom slatkicom Reese Witherspoon. Ryan i Reese upoznali su se na proslavi njezina 21. rođendana 1998. godine, vjenčali se godinu dana kasnije, a Reese je na vjenčanju bila u šestom mjesecu trudnoće. Ubrzo je na svijet stigla njihova kći Ava, a 2003. godine dobili su i sina Deecona.

No dok su se u javnosti predstavljali kao savršen par, stvarnost je bila daleko od toga.

Reese i Ryan počeli su se sve više udaljavali, zbog čega su 2002. godine krenuli na terapije za parove, no ni to im nije pomoglo spasiti brak i 2006. su objavili da se razvode. U zajedničkoj izjavi tada su istaknuli da će se i dalje skupa brinuti zajedno o svojoj djeci, no da oni kao par ne mogu dalje. Kasnije se ispostavilo kako je njihovu braku najviše presudilo to što su se vjenčali mladi.

Ovih dana šuška se da Reese ima novog partnera, a na ulicama New Yorka viđena je u šetnji s njemačkim financijerom Olivierom Haarmannom.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Svi je pamte kao Šeherezadu s dugom, crnom kosom, ali ova glumica danas više ne izgleda tako!

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Lile sjela na rub bazena u tanga-bikiniju, očito je u što su njezini fanovi gledali: ''A nemoj nam to radit, ludilo, brate...''

Pogledaji ovo Celebrity Srpski folker kojeg Hrvatice obožavaju napravio skandal na aerodromu: ''Svi su bili uznemireni, djeca su počela plakati...''

Pogledaji ovo Celebrity Najpoznatiji neženja ipak se odlučio skrasiti? Atraktivna manekenka pokazala je raskošni prsten!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte trenutak kad je Kolinda Grabar-Kitarović Barbari Matić dodijelila zlatnu medalju, bivša predsjednica nije skidala osmijeh s lica

Pogledaji ovo Celebrity Seve u sportskom kompletu pokazala rezultate treninga pa objasnila zašto zapravo vježba: ''Ne bih ja, ali moram zbog...''