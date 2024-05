Nekad su bili jedan od najljepših holivudskih parova, a svi se pitaju koja je poanta ovog njegova poteza na društvenim mrežama

Ryan Phillippe na društvenim mrežama prisjetio se braka s Reese Witherspoon.

Glumci Ryan Phillippe i Reese Witherspoon svojevremeno su slovili kao jedan od najljepših holivudskih parova.

Bili su u braku sedam godina i zajedno su dobili dvoje djece, a Ryan se sada prisjetio vremena dok su još bili mladi par.

"Bili smo zgodni i natopljeni tjeskobom kasnih 90-ih", napisao je uz fotografiju s Reese koju je objavio u pričama na Instagramu.

Koje su bile točne namjere iza Ryanova poteza, zna samo on, no svakako je zanimljivo spomenuti da je Reese odnedavno opet slobodna žena jer se razvela i od drugog supruga Jima Totha, i to nakon 12 godina braka. Koliko je poznato, ni u Ryanovu životu trenutačno ne postoji nitko poseban.

Podsjetimo, Ryan i Reese upoznali su se na proslavi njezina 21. rođendana 1998. godine, a ona je jednom prilikom otkrila što mu je rekla kad ga je prvi put vidjela.

"Ne znam što me spopalo u tom trenutku, možda sam bila previše popila. Rekla sam Ryanu da mislim kako mi je on rođendanski poklon. Njemu je to bilo laskavo, a sada kada se sjetim toga, umrem od srama", ispričala je glumica.

Brzo su počeli živjeti skupa, a na početku veze zajedno su glumili i u filmu "Okrutne namjere".

Vjenčali su se 5. lipnja 1999. godine u američkom Charlestonu, a Reese je na vjenčanju bila u šestom mjesecu trudnoće. Ubrzo je na svijet stigla njihova kći Ava, a 2003. godine dobili su i sina Deecona.

No dok su se u javnosti predstavljali kao savršen par, stvarnost je bila daleko od toga.

Reese i Ryan počeli su se sve više udaljavali, zbog čega su 2002. godine krenuli na terapije za parove, no ni to im nije pomoglo spasiti brak i 2006. su objavili da se razvode. U zajedničkoj izjavi tada su istaknuli da će se i dalje skupa brinuti zajedno o svojoj djeci, no da oni kao par ne mogu dalje. Kasnije se ispostavilo kako je njihovu braku najviše presudilo to što su se vjenčali mladi.

"Nekad moraš upoznati sam sebe da bi mogao biti dobar drugima", rekla je Reese u intervjuu prije nekoliko godina te je dodala kako se udala s 23 i dobila dvoje djece do 27. godine.

Bivši glumački par i danas je u dobrim odnosima zbog djece. Zajedno slave njihove rođendane i druge važne događaje te dijele i zajedničke fotografije.

