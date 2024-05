Pogledajte kako je Severina odgovorila na Karleušine provokacije, uz urnebesnu fotku iskopala je i iznenađujuće snimke!

Severina je objavila snimke na kojima Jelena Karleuša priča o njoj, a na njihov aktualni sukob osvrnula se i jednom smiješnom fotomontažom.

Ovih dana u regionalnim medijima budno se prati javno prepucavanje naše pjevačice Severine Vučković i njezine srpske kolegice Jelene Karleuše.

Nakon što je Karleuša o tome progovorila u emisiji "Ćirilica", Severina se oglasila na društvenim mrežama.

''Ne bih rekla da ja imam sukob sa Severinom. Ona ima sukob sa zemljom iz koje vuče korijene. Ja ne vjerujem u priču da jedan narod za nešto može biti kriv i imati izvršnu moć. Kad se već spominje povijest. Ja sam u osnovnoj školi učila da smo mi braća i da su nam korijeni isti'', rekla je Karleuša u intervjuu.

Severina je zatim u pričama na Instagramu objavila stare snimke u kojima je Jelena javno podržava i hvali, ali i jednu urnebesnu fotomontažu.

"Jedi taj SNS sendvič", piše na fotki na kojoj Severina i Jelena nose jednaki traper-kombinezon luksuznog brenda Mugler, a Karlušu se uspoređuje i s Marthom iz popularne Netflixove serije "Baby Reindeer". Fotografiju pogledajte u galeriji.

Podsjetimo, Jelena Karleuša prije nekoliko dana objavila je javno prepisku Severine i bivšeg supruga Duška Tošića. Severina je Jeleni poslala poruke koje joj je slao suprug srbijanske pjevačice nakon što ju je Karleuša izazvala kritikama zbog izjava o genocidu u Srebrenici.

''Drug pravi sinu 18. rođendan u Hyatu (3. ožujka). Radiš li to (da ne persiram)?'' napisao je Tošić, na što je Severina šaljivo odgovorila:

''Radim li mu rođendan? Ne. Pjevam, da. Moj Tomislav Petrović dogovara koncerte.''

Tošić je potom Severinu pozvao na šampanjac, što je ona odbila rekavši da se ne znaju, no on nije odustao te joj napisao da će se upoznati negdje na kavi. Severina mu je na to napisala: ''Oprostite, ali ne razumijem što hoćete? Mi nismo poznanici, a kamoli prijatelji. Ako ste ovako navikli pisati ženama, nisam od tih i nemojte mi pisati.''

''Ok, Seve'', kratko je na to odgovorio Tošić.

Karleuši nakon viđenog nije dugo trebalo da bukne i odgovori joj, i to javno.

"Severina, a zašto je tebi bitno koristi li se riječ zločin ili riječ genocid? Zašto se ti baviš presuđivanjem što je bilo i s pojašnjavanjem?! Ako je samo do para i odštete (?!), koliku je odštetu tvoja država platila Srbiji za Jasenovac? Naplaćuje li se na tonu mesa ili na broj ljudi? Koliko košta na primjer milijun života? Koliko za milijun Srba i hoćete li popust jer je bilo i Židova? Romi gratis? Tražite li popust na količinu i utrošeni trud jer baš je bilo potrebno mnogo volje i truda da se postigne ta cifra u samo jednom logoru!" bijesno se među ostalim očitovala Karleuša.

"Za genocid se krivi čitav narod. Tko ti kaže da se Srbija u toj rezoluciji ne spominje, zašto bi onda Srbija platila odštetu?! Hmmm? Malo logike, lutko, koristi glavicu i za razmišljanje, ne samo za botoks. A Srbi, narod koji je najviše stradao u 20. stoljeću, mogu samo biti veliki, ponosni, časni narod. Ne genocidan narod. Jer taj žig neću nositi, ni ja, ni moja djeca, ni moji unuci, jer u moje ime nitko nije ubijao nevine ljude u građanskom ratu u Bosni s kojim ja nemam ama baš nikakve veze! P. S. A i tvoj sin, koji je Srbin, nosit će taj žig, ako se ta povijesna nepravda dogodi! Pokušaj se ne truditi više biti toliko 'pametna'", dodala je.

