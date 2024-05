Kate Middleton napokon viđena u javnosti, no novosti o njezinom oporavku nisu obećavajuće

Kate Middleton mjesecima se nije pojavljivala u javnosti, no sada je viđena sa svojom obitelji.

Britanska javnost već je mjesecima zabrinuta za princezu od Walesa Kate Middleton, koja je u ožujku objavila da boluje od raka.

Otada je nismo imali priliku vidjeti i nisu objavljene nikakve novosti o njezinom zdravstvenom stanju, zbog čega su obožavatelji ispred Buckinghamske palače počeli ostavljati poruka za ozdravljenje, cvijeće i drugo poklone za princezu.

No ovih dana Kate je viđena u izlasku s obitelji i dok je sama obavljala zadatke, otkrili su izvori za People.

Ipak, glasnogovornik Kensingtonske palače je istaknuo je kako njezine izlaske iz kuće ne treba shvatiti kao njezin povratak kraljevskim angažmanima, te da princezi treba još vremena i prostora za oporavak.

Ranije su izvori s palače otkrili i da je njezin kalendar obaveza za 2024. potpuno prazan, no People iz drugih izvora doznaje i kako to ne treba značiti da se Kate neće pojaviti na nekom događaju do kraja godine, ako se bude osjećala bolje.

