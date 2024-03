Kate Middleton ima rak, šokirala obraćanjem javnosti nakon mjeseci čekanja: ''Bio je to veliki šok, teški mjeseci su iza mene''

Kate Middleton napokon se obratila javnosti i šokirala svijet objavom o svom zdravstvenom stanju.

Kate Middleton liječi se od raka, šokantnu vijest vojvotkinja je sama otkrila, a sve je ispričala u videu koji je objavio BBC.

Princeza je objasnila kako je u ranoj fazi liječenja te da joj je opaka bolest otkrivena testovima. Ispričala je da joj je dijagnoza bila veliki šok te da je iza nje nekoliko nevjerojatno teških mjeseci, no pokušala je i umiriti javnost.

"Dobro sam i svakim danom postajem jača", također je izjavila.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK