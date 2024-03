Ni snimka Kate Middleton nije ušutkala teoretičare zavjera, otišli su korak dalje: ''Čekaj... tko je to dovraga s princem Williamom? Pogledajte malo bolje!''

Saga oko nestanka Kate Middleton nastavlja se dalje.

Američki portal TMZ objavio je snimku princeze Kate Middleton snimljenu ovih dana dok su ona i princ William posjetili Windsor Farm Shop, nakon što se pojavila vijest da je konačno viđena sretna, zdrava i opuštena.

Kate i princ William snimljeni su tako na jednom od njima omiljenih mjesta, nedaleko od svoje vikendice u Adelaideu u Windsoru u subotu. Par je The Windsor Farm Shop posjetio potpuno neočekivano, a bliski izvori pohrlili su te informacije prenijeti britanskim tabloidima.

Snimku Kate i Williama pogledajte OVDJE.

Mislite li da je Kate na snimci? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Stručnjakinja za govor tijela Judi James rekla je za Daily Mail da je Kate odisala tjelesnim samopouzdanjem i nije pokazala nikakvu slabost, već potpuno suprotno. Svojim izgledom umirila je obožavatelje i poništila sve glasine koje su kružile oko nje.

''Kate hoda ispred Williama, koračajući dovoljno velikim koracima da se ne vidi naznaka bilo kakve slabosti u tijeku. Dok William drži djelomično skriveno lice pod kapom i spuštenu glavu, Katein govor tijela ovdje sugerira želju da bude viđena. Ovo je prilično neobično ponašanje za vodeću kraljevsku osobu koja izlazi u javnost i sugerira da se, sasvim prirodno, želi istaknuti. Poanta je u umirivanju obožavatelja i poništavanja svih otrovnih glasina.''

''Glava joj je podignuta, a duga kosa joj se vijori dok nosi osmijeh zaobljenih obraza koji kao da signalizira da je potpuno optimistična i vesela. Potpuno je zapanjujuće vidjeti trenutno najtraženiju ženu na svijetu kako se odjednom ovako pojavljuje izgledajući ne samo zdravo, puno energije i nevjerojatno sretno, nego i ne pokušavajući sakriti se u javnosti.''

No, baš kao i nedavno, oko ovih prizora ponovno su se počele širiti teorije zavjere.

Društvene mreže ponovno su pune komentara kako je ovo montirana snimka, AI, pa čak i da to uopće nije Kate nego njena dvojnica.

''Pogledajte malo bolje fotografiju i shvatit ćete da to nije Kate, ona ima potpuno drugačije jagodice i cijelo lice...'', ''Čekaj... tko je to dovraga s princem Williamom? Mislite li svi isto što i ja?'', ''O moj Bože. To ne izgleda kao niti jedno od njih dvoje'', bili su samo neki od komentara na X-u.

Drugi su sumnjali u legitimnost snimke obzirom da danas postoje mobiteli sa odličnim kamerama: ''Vidio sam jasnije fotografije NLO-a.''

A drugi su pak bili sigurni da je riječ o AI, odnosno umjetnoj inteligenciji: ''To nije ona. Više jagodične kosti, drugačije oči, drugačiji osmijeh, drugačiji hod, vitkija građa. Torba za nošenje nakon operacije abdomena. Dvojica sigurno.''

Ove tvrdnje i nedavno su se širile društvenim mrežama nakon što je u javnost procurila Kateina fotografija iz automobila.

Kensingtonska palača ni oko čega se još nije oglasila, ali sve je pomalo zabrinula vijest kako su urednici BBC-a dobili upozorenje na moguću izvanrednu vijest kraljevske obitelji. Na društvenim su se mrežama pojavile sugestije da je BBC u pripravnosti zbog priopćenja o Kate, no iz te medijske kuće nisu htjeli odgovoriti na pitanju jesu li i kakvo su upozorenje dobili.

Podsjetimo, šuškanja o princezinu zdravstvenom stanju još su se više pojačala kada je javno preuzela krivnju za fotošopiranje obiteljske fotografije koju je Kensingtonska palača objavila na Majčin dan. Osim niza nesavršenosti mnogi su primijetili da Kate ne nosi vjenčani prsten, što je potaknulo brojne neutemeljene teorije o stanju njezina braka s princem Williamom.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Tko je frajer koji ljubi kćer jedne od najljepših žena svijeta? Kažu da nije dovoljno lijep za nju, ali oni takve komentare ignoriraju!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Dok joj se otac bori s teškom bolesti i sama je saznala svoju dijagnozu: "To mi je promijenilo život"