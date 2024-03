Tko je frajer koji ljubi kćer jedne od najljepših žena svijeta? Kažu da nije dovoljno lijep za nju, ali oni takve komentare ignoriraju!

Deva Cassel i Saul Nanni u ljubavnoj su vezi od prošle godine, a ovih su dana snimljeni na ulicama Milana gdje on živi.

Kći bivših holivudskih supružnica Monice Bellucci i Vincenta Cassela, 19-godišnja Deva Cassel odrasla je u pravu ljepoticu koja je već ostvarila uspješnu karijeru u svijetu mode i čije je srce osvojio 24-godišnji talijanski glumac Saul Nanni.

Par je ovih dana snimljen u Milanu gdje su ih paparazzi uočili u opuštenim izdanjima. Vijest o njihovoj vezi pročula se lani, a ranije ove godine pojavili su se na reviji modne kuće Dior u Parizu gdje su privukli veliku pažnju.

I dok se nekim ovaj mladi par sviđa, ima i onih dušebrižnika koji su se javili komentarima kako Saul ne može parirati po ljepoti mladoj Devi te da ona ima sličan ukus kao njezina majka, što se odabira muškaraca tiče.

"Bira dečke kao njezina majka nekad" jedan je od komentara koji je osvanuo na društvenim mrežama.

Pogledaji ovo Celebrity Dok su je slavni roditelji od svih skrivali postala je prava ljepotica, a sada se može pohvaliti novim uspjehom!

Saul je jedan od najpopularnijih mladih glumaca u svojoj Italiji, a zapažene je uloge ostvario u Disney Channel Alex & Co", "Under the Riccione Sun" i "Love & Gelato".

Svoju karijeru je započeo glumeći u reklamama, a onda se iz rodne Bologne preselio u Milan gdje je upisao studij marketinga i komunikacija na Universita Cattolica del Sacro Cuore.

Na profilu na Instagramu prati ga gotovo 700 tisuća ljudi, a na kojem uglavnom objavljuje fotografije na kojima pozira kao model, a tek na pokojoj se našla i Deva.

Monica i Vincent osim Deve imaju još i kćer Leonie, a obje su dugo skrivali od javnosti i znatiželjnih pogleda. Njih dvoje upoznali su se 1996. godine kad su zajedno snimali film "Apartman", a vjenčali su se 1997. godine.

Pogledaji ovo Celebrity Slavni roditelji dugo su je skrivali od javnosti, no više ne mogu, a odrasla je u sliku i priliku svoje prekrasne majke!

Navodno su imali otvoreni brak te su oboje često mijenjali seksualne partnere, o čemu je brujao cijeli Hollywood. Ona je čak jednom prilikom izjavila da od supruga i ne očekuje vjernost ako ga ne vidi po tri mjeseca, koliko su znali biti razdvojeni zbog poslovnih obveza. Razveli su se 2013. godine i Monica je nakon razvoda pronašla sreću s 18 godina mlađim umjetnikom i scenografom Nicolasom Lefebvreom, s kojim je bila u vezi od 2017. godine., a danas ljubi proslavljenog filmskom redatelja Tima Burtona.

Pogledaji ovo Celebrity Kći jedne od najljepših žena na svijetu krala je svu pozornost na ulicama Rima, rasla je daleko od očiju javnosti, ali više se ne skriva

Vincent se prošle godine razveo od manekenke Tine Kunakey i već neko vrijeme ima novu djevojku, bivšu Miss Australije Narah Baptista, koja je od njega mlađa 30 godina.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Srpski mediji još su pod dojmom naše Aleksandre Prijović od 190 cm: "Nastup koji je oborio regiju!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Hrpa je reakcija na preobrazbu Mije Negovetić u Lepu Brenu: "Vrijeme je da netko napuni šest Arena Zagreb!"