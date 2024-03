Pojavile su se nove teorije zavjere o Kate Middleton: ''Ozbiljno, tko se nalazi ispod ove loše namještene perike? Vrijeme je da se završi ova farsa!''

Nakon pojavljivanja Kate Middleton u javnosti prvi put nakon operacije, pojavile su se nove teorije zavjere na društvenim mrežama, koje tvrde kako to uopće ona nije ona na snimljenim fotografijama.

Britanska princeza Kate Middleton snimljena je prvi put u javnosti nakon operacije abdomena kojoj je bila podvrgnuta u siječnju ove godine, i dok jedan dio obožavatelja kraljevske obitelje ne krije veselje zbog toga, drugi dio sada tvrdi da to uopće nije ona.

Paparazzi su snimili Kate u blizini Windsora, na suvozačevom mjestu automobila koji je vozila njezina majka Carole Middleton. Princeza je imala ozbiljan izraz lica i pogled je sakrila iza tamnih naočala, no neki su uvjereni kako je riječ o njezinoj dvojnici. Pritom ističu da žena na fotografiji ima različite crte lice nego Kate te da je kvaliteta fotografija poprilično loša.

Fotografije pogledajte OVDJE.

Je li na novim fotografijama stvarno Kate Middleton? Ja vidim Kate Middleton.

Ma nije to Kate, to je neka druga žena.

Ne mogu procijeniti. Ja vidim Kate Middleton.

Ma nije to Kate, to je neka druga žena.

Ne mogu procijeniti. Ukupno glasova:

"To nije Kate na fotografiji jer su svi njezini madeži na licu magično nestali. Objavljivanje ove fotografije u SAD-u je glupa taktika koja ima za cilj ušutkati Amerikance koji su je ismijavali”, "Želim Audi s 5 kotača poput Kate Middleton... Nadam se da to nije automobil kojemu imaju pristup samo članovi kraljevske obitelji", ''Dvojnica. Kate Middleton ima madež iznad usne, točno ispod jabučice na obrazu. TMZ, Backgrid i Carole Middleton skuhali su laž? Prinče Williame, vrijeme je da se završi ova farsa. Gdje je Kate Middleton?", "Ozbiljno, tko se nalazi ispod ove loše namještene perike?", neki su od komentara koji su se proširili platformom X.

That ISNT Kate in the photo as all of her face moles have magically disappeared. Running this photo in the US is stupid tactic meant to silence the Americans who have been making fun of her ALL WEEKEND. #KateMiddleton #MeghanMarkle #PrinceWilliam #PrinceHarry #WhereIsKate pic.twitter.com/k17bPHejXU — LuxeBox (@Luxe_Boxx) March 5, 2024

I want a 5 wheel Audi like Kate Middleton 😃 hope it’s not a car that only royals have access to 😒 #Goals pic.twitter.com/DazK0lLCux — DEE 🏆🏆🏆🏆🏆 (@duchessofpoms) March 4, 2024

Seriously, who is this in a badly applied wig??? pic.twitter.com/hRj5zJABGY — Carmen's Granddaughter (@CarmenGranddau1) March 4, 2024

A fake or body double. Kate Middleton has a mole above her lip, right below the apple of her cheek. TMZ, Backgrid, and Carole Middleton cooked up a lie?



Prince William, time to end this farce. Where is Kate Middleton? pic.twitter.com/5eX4lYy0M1 — Carmen's Granddaughter (@CarmenGranddau1) March 4, 2024

Kate je snimljena nakon što je njezin suprug princ William odbio javno odgovoriti kako je ona. Princeza inače nije bila viđena ni na jednom kraljevskom događaju otkako se pojavila u crkvi u Sandringhamu na Božić s Williamom i njihovom djecom Georgeom, Charlotte i Louisom. Zbog toga su se počele širiti zavjere o tome zašto je zapravo tako dugo nema, pa su iz Kensingtonske palače prije nekoliko dana objavili vijest da je dobro kako bi ih ušutkali.

William se sa stadiona otputio u Osnovnu školu Svih svetih, gdje je zahvalio grupi školaraca što su mu poklonili buket cvijeća za Kate i plišane igračke u obliku velških zmajeva za njihovu djecu.

"Predat ću cvijeće Catherine, hvala vam puno", zahvalio im je.

Prošlog mjeseca William je zahvalio javnosti na ljubaznim porukama podrške, dok je na događaju u Londonu govorio o Kate i kraljevoj dijagnozi raka.

Kate se inače oporavlja u obiteljskom domu u Adelaide Cottageu u Windsoru, a princ William nedavno je na jednom događaju, na koji je došao sam, zahvalio svima na porukama podrške koje stižu njegovoj supruzi Kate, ali i ocu kralju Charlesu, kojemu je dijagnosticiran rak.

"To nam jako puno znači", istaknuo je tada William.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte reakciju princa Williama kada su ga pitali kako je Kate Middleton, kamere su sve zabilježile!

Nagađanja o Kateinu stanju bila su glavna tema razgovora na društvenim mrežama dok ljudi nastavljaju sumnjati i raspravljati zašto je tako dugo nema u javnosti. Biografkinja kraljice Camille Angela Levin sugerirala je čak da princeza ima problema s mentalnim zdravljem, navodeći kako se princ William morao nositi s plakanjem i vrištanjem svoje majke princeze Diane kad je imao 15 godina, što ga je moglo pripremiti za zdravstveno stanje njegove supruge.

Novinarka Concha Calleja tvrdi pak da je Kate bila na histerektomiji, uklanjanju maternice, i da su je morali intubirati zbog ozbiljnih komplikacija nakon operacije, a tvrdi i da za to ima čvrste izvore.

"To su potpune besmislice, ta novinarka nije ni pokušala provjeriti bilo što od toga što je rekla. Sve je izmišljeno", rekao je izvor iz palače.

