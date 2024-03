Dok joj se otac bori s teškom bolesti i sama je saznala svoju dijagnozu: "To mi je promijenilo život"

Talluah Williams otkrila je da joj je dijagnosticiran autizam i to prošle godine, a sada je o tome odlučila po prvi put progovoriti.

Kći legendarnog glumca Brucea Willisa, 30-godišnja Tallulah Willis otkrila je vijest da joj je dijagnosticiran autizam te kako joj je to stanje promijenilo život, nakon što je za njega saznala prošlog ljeta.

Tallulah je o tome sada progovorila na Instagramu gdje ju prati 402 tisuće pratitelja i pritom objavila emotivnu snimku sebe i oca dok su zajedno pozirali na crvenom tepihu glumčeva filma "The Whole Ten Yards" iz 2004. godine, u kojem je i ona kao 10-godišnja djevojčica glumila.

"Reci mi da si autističan bez da mi kažeš da si autističan", napisala je uz video u kojem se ne odvaja od Brucea dok on odgovara na pitanja novinara, petlja po njegovim ušima i dira po glavi.

"Zapravo je ovo prvi put da sam javno podijelila svoju dijagnozu. Saznao sam prošlog ljeta i to mi je promijenilo život", dodala je.

Tallulah je prethodno javno govorila o svojoj borbi s tjelesnom dismorfijom i poremećajem prehrane, kao i o svojoj dijagnozi ADHD-a. U dobi od 25 godina otišla je u ustanovu za liječenje u Malibuu kako bi se nosila s poremećajima s kojima je živjela.

"Bilo je to velikim dijelom terapeutsko iskustvo, također mi je bio dijagnosticiran ADHD i počela sam uzimati stimulativne lijekove, što je bilo transformativno. Prvi put sam se osjećala pametno, ali sam također počela uživati u nuspojavama lijekova koji smanjuju apetit. Vidjela sam tu način da otjeram nezgrapnu adolescenticu", izjavila je prošle godine za Vogue.

Prošle su gotovo dvije godine otkako je Tallulahina pomajka Emma Heming putem Instagrama objavila zajedničku izjavu sa svoje dvije kćeri te Bruceovom bivšom suprugom Demi Moore i kćerima Rumer, Scout i Tallulah, a u kojoj su objavile da se glumac povukao iz glume zbog dijagnoze afazije koja utječe na njegove kognitivne sposobnosti.

"Kao rezultat toga i s puno obzira, Bruce se povlači iz karijere koja mu je toliko značila. Ovo je stvarno izazovno vrijeme za našu obitelj i jako smo zahvalni na vašoj kontinuiranoj ljubavi, suosjećanju i podršci.

Prolazimo kroz ovo kao snažna obiteljska jedinica i htjeli smo uključiti njegove obožavatelje jer znamo koliko vam on znači, kao i vi njemu. Kao što Bruce uvijek kaže, "Live it up" i zajedno planiramo učiniti upravo to", napisale su tada, a naknadano je objavljeno da mu je dijagnostcirana i demencija.

