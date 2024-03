Procurila prva snimka Kate Middleton nakon Božića, evo kako se ponaša i izgleda usred svih teorija zavjera koje o njoj kruže!

U američkim medijima osvanula je snimka Kate Middleton i princa Williama iz kupnje u lokalnoj trgovini, a kojoj su se prethodno raspisali britanski i svjetski mediji, ali bez konkretnog dokaza.

Američki portal TMZ objavio je snimku princeze Kate Middleton snimljenu ovih dana dok su ona i princ William posjetili Windsor Farm Shop, nakon što se pojavila vijest da je konačno viđena sretna, zdrava i opuštena.

Kate i princ William snimljeni su tako na jednom od njima omiljenih mjesta, nedaleko od svoje vikendice u Adelaideu u Windsoru u subotu. Par je The Windsor Farm Shop posjetio potpuno neočekivano, a bliski izvori pohrlili su te informacije prenijeti britanskim tabloidima.

Snimku Kate i Williama pogledajte OVDJE.

Prema pisanju TMZ-a isprva nije bilo pravih dokaza koji bi potkrijepili informaciju da je to Kate, ali sada se pojavila njezina prva snimka od Božića

''Nakon svih glasina koje su kružile, bio sam zapanjen što sam ih vidio tamo. Kate je bila u kupovini s Williamom i izgledala je sretno i dobro. Djeca nisu bila s njima, ali to je tako dobar znak da je bila dovoljno zdrava da skokne do dućana'', rekao je za The Sun svjedok koji je vidio par.

Iako par nije fotografiran jer se paparazzi moraju pridržavati stroge zabrane o fotografiranju u njihovo slobodno vrijeme, ova informacija pružila je utjehu brojnim fanovima kraljevske obitelji.

Očekuje se da će se princeza, koja je posljednji put javno viđena u Sandringhamu na Božić, vratiti na javnu dužnost nakon 17. travnja, kada se njezina djeca nakon uskrsnih praznika vrate u školu Lambrook u blizini Ascota.

Ipak, postoje sugestije da bi se Kate sada mogla i ranije vratiti i da bi je se čak moglo vidjeti na uskršnjoj jutarnjoj misi u kapeli St George's na imanju Windsor.

Podsjetimo, šuškanja o princezinu zdravstvenom stanju još su se više pojačala kada je javno preuzela krivnju za fotošopiranje obiteljske fotografije koju je Kensingtonska palača objavila na Majčin dan. Osim niza nesavršenosti mnogi su primijetili da Kate ne nosi vjenčani prsten, što je potaknulo brojne neutemeljene teorije o stanju njezina braka s princem Williamom.

