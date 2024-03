Kate Middleton napokon viđena u javnosti prvi put u svom kaosu koji se događa posljednjih mjeseci, pojavila se na potpuno neočekivanom mjestu

Nakon kaosa koji je nastao oko Kate Middleton proteklih tjedana, izvori tvrde da su je vidjeli tijekom posjeta jednoj lokalnoj trgovini proteklog vikenda.

Princeza od Walesa navodno je napokon viđena sretna, zdrava i opuštena u posjetu lokalnoj poljoprivrednoj trgovini tijekom vikenda, rekli su izvori za The Sun.

Kate i princ William navodno su viđeni na jednom od svojih omiljenih mjesta, nedaleko od svoje vikendice u Adelaideu u Windsoru u subotu.

Par je ''The Windsor Farm Shop'' posjetio potpuno neočekivano, a bliski izvori pohrlili su te informacije prenijeti britanskim tabloidima.

''Nakon svih glasina koje su kružile, bio sam zapanjen što sam ih vidio tamo. Kate je bila u kupovini s Williamom i izgledala je sretno i dobro. Djeca nisu bila s njima, ali to je tako dobar znak da je bila dovoljno zdrava da skokne do dućana'', rekao je za The Sun svjedok koji je vidio par.

Iako par nije fotografiran jer se paparazzi moraju pridržavati stroge zabrane o fotografiranju u njihovo slobodno vrijeme, ova informacija pružila je utjehu brojnim fanovima kraljevske obitelji.

Očekuje se da će se princeza, koja je posljednji put javno viđena u Sandringhamu na Božić, vratiti na javnu dužnost nakon 17. travnja, kada se njezina djeca nakon uskrsnih praznika vrate u školu Lambrook u blizini Ascota.

Ipak, postoje sugestije da bi se Kate sada mogla i ranije vratiti i da bi je se čak moglo vidjeti na uskršnjoj jutarnjoj misi u kapeli St George's na imanju Windsor.

Podsjetimo, šuškanja o princezinu zdravstvenom stanju još su se više pojačala kada je javno preuzela krivnju za fotošopiranje obiteljske fotografije koju je Kensingtonska palača objavila na Majčin dan. Osim niza nesavršenosti mnogi su primijetili da Kate ne nosi vjenčani prsten, što je potaknulo brojne neutemeljene teorije o stanju njezina braka s princem Williamom.

