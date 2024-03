Mate Bulić o kojem danas svi pričaju: ''Al' kako je on skinuo onaj njegov pogled i pokrete...''

Pjevač Alen Bičević za treću emisiju showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' dobio je zadatak pretvoriti se u Matu Bulića, njegova izvedba prikupila je brojne pozitivne reakcije.

Pjevač Alen Bičević od prve epizode showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' oduševljava svojim transformacijama, a nakon Aleksandre Prijović, s kojom je pobijedio u drugoj epizodi, sada se pretvorio u legendarnog Matu Bulića.

Njegov nastup sve je ostavio oduševljene, a nije ga omelo čak ni kratko zaboravljanje teksta pa se sjajno izvukao: ''Ode tekst! Nema veze!''

''Mate je popio, zapalio, sve je izgorjelo. Gora, borovina, ritam i studio'' napisao je Alen u opisu fotografija s nastupa, a reakcije su se samo nastavile nizati.

''Alen pa sedam mjesta prazno'', napisao mu je kolega Tomislav Marić Toma, koji je utjelovio Ninu Badrić.

''Sjajan si bio'', ''Gori sve!'', ''Nema dalje'', ''Bratko brutalno si ga skinuo!'', pisali su mu u komentarima.

''On je trebao pobijediti, odličan je bio'', ''Ma super je dečko ovo izveo'', ''Alen i Mia večeras najbolji, smijeh do suza!'', ''Alen je odličan u svakoj emisiji'', ''Alen je zbilja najbolji, sve perfektno odradi'', ''Čudo, ovaj sve može otpjevati'', ''Al' kako je on skinuo onaj njegov pogled i pokrete...'', ''Znači, sigurno u top 5 nastupa u TLZP!'', bili su i samo neki od stotina drugih komentara na društvenim mrežama.

Alen je emisiju pratio s prijateljima, a kasnije je ''Gori gora'' zapjevao i s balkona pa mu se pridružio i Toma. Kako je to izgledalo, pogledajte u našoj galeriji.

"Pjevam Matu Bulića i pjevam ga na zabavama. Upoznali smo se jedno sedam puta i on je jedan ugodan čovjek, što bi rekli ljudina iz naroda", otkrio je Alen prije nastupa i transformacije te priznao da ga Mate nije zapamtio niti nakon jednog upoznavanja, što bi se sada možda moglo promijeniti.

"Čak je i Goran ustao!" primijetio je Mario Roth nakon Alenova nastupa.

Podsjetimo, u prvoj epizodi Alen je utjelovio Tonyja Cetinskog te svojim nastupom rasplakao Mineu.

