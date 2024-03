Prva transformacija u ženu našem pjevaču nije lako pala, ali u nečemu je ipak bio uspješan: "Meni si više Nino nego Nina"

Tomislav Toma Marić se u trećoj emisiji showa Tvoje lice zvuči poznato transformirao u Ninu Badrić.

Tomislav Toma Marić otvorio je treću emisiju showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformacijom u našu pjevačku divu Ninu Badrić, u čije je štikle hrabro uskočio.

"Ne želim da se dogodi da Nina ispadne kao karikatura na sceni, a s druge strane ovo mi je prva ženska transformacija i to je samo po sebi izazovno. Ja se volim pogrbiti, a moram biti onako damski postavljen", priznao je Toma tijekom priprema za izvedbu Ninine pjesme "Ako kažeš da me voliš".

"Mene si vratio u te godine, čak znam riječi od početka do kraja, raspjevao si me i rasplesao i to je super za početak emisije. Jako si zabavan", poručila mu je nostalgična Minea.

"Ninu spominje i Antun Čehov u 'Galebu', u rečenici 'Talentirana na momente'. Ti si igrao Ninu i na trenutke je bilo jako drago, ali bilo je i momenata gdje se očekuje više. Ali bio si... jako dobar", zaključio je na kraju Goran Navojec.

"Ja moram biti iskren, kada slušam tvoj vokal i interpretaciju, ti iz nedjelje u nedjelju meni otvaraš neke čakre za koje nisam znao da postoje. Večeras si mi otvorio ljubičastu čakru. Meni je ovo bilo sjajno", zaključio je Mario Roth.

"Ovo je više bio Nino nego Nina! Nina je stvarno posebna, jako teška za imitaciju, iako ona sjajno imitira druge. On je imao fantastičan Ninin osmijeh! Nina je stalno nasmijana i iz tebe viri ta Ninina zaigranost", zaključio je Enis.

