Novi portret Kate Middleton izazvao je burne reakcije, javnost ne vjeruje što vidi: "Što se dogodilo njezinu prekrasnom licu?"

Portret Kate Middleton izišao je u javnost, ali mnogi nisu oduševljeni onim što su vidjeli. Komentari na društvenim mrežama su urnebesni, a isto se dogodilo i kralju Charlesu.

Nakon što je britanski kralj Charles III. otkrio svoj prvi službeni portret od svoje krunidbe prošlog svibnja, javnost nije baš bila impresionirana, a isto se sada dogodilo i princezi Kate Middleton.

Magazin Tatler objavio je naslovnicu na kojoj se nalazi njezin portret u svrhu odavanja počasti njezinoj hrabrosti, a u pitanju je, naravno, objava videa u kojoj priopćava da boluje od raka.

Hannah Uzor je britansko-zambijska slikarica koja je naslikala spomenuti portret, a magazin je ujedno objavio i portrete kraljice Elizabete II. i kralja Charlesa.

"Naslovnica upotpunjuje kraljevski triptih novim portretom", istaknuli su iz magazina.

Međutim, čini se da se portret javnosti ponovo nije svidio.

"Ovo je užasno", "Uopće ne izgleda tako", "Katastrofa! Nadam se da Kate neće vidjeti portret. Što se dogodilo njezinu prekrasnom licu?", nizali su se komentari.

Horrible! I hope KATE doesn’t see portrait. What happened to her gorgeous face forget regal! Fire the Painter