Kate Middleton oglasila se prvi put nakon objave o borbi s rakom, i u svojim teškim trenucima misli na druge u nevolji

Kate Middleton javila se na Twitteru prvi put nakon objave da boluje od raka, osvrnula se na šokantnu vijest koja se nedavno dogodila.

Osvrnula se na nedavne napade u Australiji. Naime, 40-godišnjak je tijekom vikenda nasmrt izbo nožem šestero ljudi u trgovačkom centru u Sydneyju. Od šest ubijenih pet su bile žene. Kasnije je napadnut i biskup u crkvi u Sydneyju.

"Šokirani smo i tužni zbog užasnih događaja u Sydneyju. Naše misli su s voljenima onih koji su preminuli, onima koji su pogođeni ovom situacijom i herojima iz hitnih službi koji su riskirali svoje živote kako bi spasili druge", piše u objavi u kojoj je osim princeze od Walesa potpisan i princ William.

We are shocked and saddened by the terrible events in Sydney earlier today. Our thoughts are with all those affected, including the loved ones of those lost and the heroic emergency responders who risked their own lives to save others. W & C