Predivna Minea odlično se zabavljala u društvu još ljepših kolegica: ''Ženske snage Nove TV!''

Renata Končić Minea bila je jedna od gošći proslave 30 godina časopisa Gloria, a dio atmosfere podijelila je na društvenim mrežama.

Naša pjevačica i televizijska voditeljica Renata Končić Minea zablistala je u glamuroznom izdanju na proslavi 30. rođendana časopisa Gloria, a pritom je pokazala i zgodne noge.

46-godišnja Minea za svečanu je prigodu obukla crnu haljinu u kojoj je pozirala na crvenom tepihu, nakon čega se dobro zabavila, a dio atmosfere podijelila je u pričama na svom Instagramu. U dobrom provodu pridružili su joj se kolege s Nove TV i iz showa Tvoje lice zvuči poznato u kojem ju inače gledamo kao članicu žirija.

Najviše se družila s kolegama Marijem Rothom, Franom Ridjanom, Marijom Miholjek, Emmom Branica, Barbarom Štrbac, Ksenijom Kardum, kao i s Lucianom Plazibatom, Mijom Negovetić i Antonijom Dorom Pleško, a kako im je bilo pogledajte u našoj galeriji.

Minea je proteklog vikenda dirnula gledatelje showa Tvoje lice zvuči poznato i to nakon što nije mogla sakriti emocije i suze zbog nastupa Alena Bičevića i njegove transformacije u nikad prežaljenog Tomislava Ivčića.

"Uff, teško je sad. Osim što si izvrstan pjevač, imitator, mogu reći i glumac, umjetnik, ti si se od prve emisije postavio jako visoko. Ja sada neću komentirati tvoje pjevanje jer je sve rečeno, mene Tomislav Ivčić vraća u djetinjstvo, razmišljam o svojoj majci i ocu i to je period koji je meni bio najljepši u životu. Kad su se na pučkim feštama pjevale najviše ovakve pjesme. Sad kad završi ovaj show, ja ću nazvati svoju majku, svog oca i reći im da ih jako volim. Dirnuo si me jako, ovaj show je nešto najljepše što se meni moglo dogoditi, da sjedim ovdje sa svima vama i proživljavam ove prekrasne trenutke. Malo me ponijelo, nemojte mi zamjeriti", rekla je Minea dirnuta do suza, a emocije ni svoju suzu u oku nije mogao sakriti ni Alen kada je čuo što mu je sve rekla.

