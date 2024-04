Pogledajte trenutak kada Minea više nije mogla suspregnuti suze, a nije bila ni jedina: "Sad kad završi ovaj show, ja ću nazvati svoju..."

Alen Bičević se u sedmoj emisiji showa Tvoje lice zvuči poznato transformirao u Tomislava Ivčića i svojom izvedbom rasplakao sve u studiju.

U sedmoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato", pjevač Alen Bičević dobio je zadatak transformirati se u nikad prežaljenog Tomislava Ivčića, i to nakon što mu je Antonija Šola u prethodnoj emisiji ukrala transformaciju u Jennifer Lopez.

"Sa Šolom sam obavio već nekoliko razgovora, ne jedan, već nekoliko i mislim da joj je jasno u što se uplela jer to je sad već na osobnoj razini. Koliko mi je olakšala, toliko mi je otežala. Nisam morao učiti španjolski, ali dala mi je problem s Ivčićem. Ta mala, podla Šola! S Tomislavom Ivčićem dolazi jedna doza odgovornosti koju se mora odraditi na pravi način. To su jednostavno pjevači zbog kojih moraš dati apsolutno sve", zaključio je Alen prije svog nastupa.

"Predivno si dočarao taj jedan optimizam 80-ih godina, kada sam ja imao 16 godina i uvijek iznova, tvoje glasovne sposobnosti dovode do toga se da pita čovjek, je li to moguće, stvarno, san ili java. Ostaje tu začudnost te snage, čak i kad ovako nježno pjevaš",

"Vrlo si dostojanstveno prikazao lik i djelo kralja hrv zabavne glazbe. jedini pravi lijek za dušu je dobra pjesma i dobra glazba, dodao bih samo što je moć glazbe. Kada osoba prestane postojati na ovom našem lijepom planetu i kada se preseli, ako ćemo vjerovati, na neko ljepše mjesto, uvijek postoji pjesma koja će nas nekako i ja sam toliko sretan i zahvalan Tomislavu Ivčiću što nam je ostavio toliko bezvremenskih hitova zbog kojih ga se sjećamo. Nisi bio dobar, odličan, ni sjajan, bio si fantastičan", zaključio je Mario.

"Uff, teško je sad. Osim što si izvrstan pjevač, imitator, mogu reći i glumac, umjetnik, ti si se od prve emisije postavio jako visoko. Ja sada neću komentirati tvoje pjevanje jer je sve rečeno, mene Tomislav Ivčić vraća u djetinjstvo, razmišljam o svojoj majci i ocu i to je period koji je meni bio najljepši u životu. Kad su se na pučkim feštama pjevale najviše ovakve pjesme. Sad kad završi ovaj show, ja ću nazvati svoju majku, svog oca i reći im da ih jako volim. Dirnuo si me jako, ovaj show je nešto najljepše što se meni moglo dogoditi, da sjedim ovdje sa svima vama i proživljavam ove prekrasne trenutke. Malo me ponijelo, nemojte mi zamjeriti", rekla je Minea dirnuta do suza, a emocije ni svoju suzu u oku nije mogao sakriti ni Alen kada je čuo što mu je sve rekla.

"Kada ljudi slušaju tu vrstu glazbe, onda se zapitaš - Bože dragi, na kojoj vrsti glazbe će naša djeca doživljavati emocije. Ali ja gledam po svojoj djeci, oni emociju doživljavaju upravo najviše na ovoj vrsti. Bez obzira koliko današnja bila popularna i jako bila dobra, ali nekako se vole vratiti na ta vremena i to je jako lijepo. Tako da hvala ti što si sa svojim talentom i darom da doneseš emociju i da dotakneš duše svih ljudi koji te gledaju, tako da hvala ti", poručio mu je Enis Bešlagić, nakon čega su svi predvođeni Mineom ustali u studiju i zapljeskali Alenu, a suzu u oku brisala je i Antonija Šola.

Među publikom našla se i Alenova majka, koja je zasigurno bila najponosnija od svih i koju su svi posebno pozdravili na kraju.

