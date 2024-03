Pogledajte izdanje u kojem je Antonija Šola raspametila obožavatelje, nitko joj se ne može nadiviti: "Savršenstvo bez mane!"

Antonija Šola pozirala je u svečanoj haljini s visokim prorezom, u kojoj je obožavatelje oborila s nogu.

Nakon što se u četvrtoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirala u Lady Gagu, Antonija Šola zablistala je u izdanju u kakvom je nemamo često priliku vidjeti.

Na svojem profilu na Instagramu objavila je fotografije na kojima pozira u svečanoj plavoj haljini sa šljokicama i volanima, te velikim prorezom kroz koji je izbacila jednu nogu.

"Lady G ostaje dio mene, ali show must go on!" napisala je uz fotke, na kojima se posebno pohvalila srebrnim štiklama s visokom platformom, u stilu Lady Gage.

"Ma ti si savršenstvo bez mane", "Prekrasna si! Ženstvena, šarmantna i neodoljiva", "Sve ljepša i ljepša", "Predivna", "Nevjerojatna", "Zgodna", samo su neki od brojnih komplimenata koje je dobila.

Mnoge je i ovaj put očarala svojim mladolikim izgledom, a ranije nam je otkrila i u čemu je njena tajna.

"Ma ima naravno genetike, ali i puno brige o sebi, duhovno, tjelesno, mentalno, prehrana, aktivnosti, vježbanje, a naravno i neki moji rituali koje sam otkrivala dugo, neka posebna ulja i kremice koje možda otkrijem kad dođe pravi trenutak u nekom svom brendu", ispričala nam je Antonija, koja izgleda kao vršnjakinja svojeg 10 godina mlađeg zaručnika Marija Regelje, pjevača grupe Ljubavnici.

