Antonija Šola otkrila nam je po čemu je neprežaljeni makedonski slavuj bio poseban i neponovljiv: "Zato je samo jedan Toše!"

Antoniju Šolu od 3. ožujka gledat ćemo kao natjecateljicu showa "Tvoje lice zvuči poznato", a nama je otkrila što gledatelji mogu očekivati te je podijelila i neke informacije iz svojeg poslovnog i privatnog života.

Popularni show Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato" vraća se na male ekrane 3. ožujka, a u novoj sezoni kao jednu od natjecatelja gledat ćemo i svestranu Antoniju Šolu.

"Predivan je osjećaj biti dio tima i tako velike produkcije, vesele me transformacije, i nastupi na velikoj pozornici, pratila sam i dosadašnje sezone i veselim se i sama biti dio ovog zabavnog showa", rekla nam je Antonija, a otkrila je i što očekuje od showa te što gledatelji mogu očekivati od nje.

"Od showa očekujem izazove koje ću jedan po jedan savladavati i pobjeđivati samu sebe svakom novom transformacijom, a gledatelji mogu očekivati najbolje od mene, puno zabave, smijeha i ludila", najavila je.

Pripreme za show već su u punom jeku, a Antonija nam je priznala i što bi joj moglo predstavljati najveći izazov.



"Pripremam se i fizički i mentalno i pjevački, tu su redoviti treninzi snage, satovi pjevanja, satovi plesa, redovito spavanje na vrijeme, i sve ono što je potrebno da bi bilo u top kondiciji. Najveći izazov će mi vjerujem biti muške uloge", smatra.

A koga bi voljela dobiti na čuvenoj gljivi?



"Ma ja imam popis od bar trideset imena koja bih voljela utjeloviti, ali to je nemoguće, no kako mi je uzor Shania Twain ona je definitivno broj jedan na listi. Volim je i pratim oduvijek, volim njen stil, također je kantautorica što me inspirira", otkrila nam je Antonija.

U showu će morati pokazati svoje pjevačka i glumačke sposobnosti, što Antoniji neće biti problem jer ima iskustva u oba područja.

"To me jako veseli", poručila je, a zanimalo nas je i planira li se možda ponovno vratiti glumi.

"Nisam imala neki plan vraćanja glumi, ali kada bih mogla birati voljela bih glumiti u seriji kao što je bila nekada 'Otimačica', nešto slatko i pomalo sladunjavo, simpatično, emotivno, a duhovito", kaže Antonija.

Kao autorica, Šola je surađivala s brojnim domaćim i regionalnim glazbenim zvijezdama, i nije joj nimalo lako izdvojiti omiljene suradnje.



"Sve su suradnje za mene drage, ali naravno da se neke posebno istaknu, to su odmah na prvu naravno suradnja s Tošom Proeskim, i naravno sa Zdravkom Čolićem. Ali i suradnja sa Ninom Badrić mi je bila posebno draga. Jedna od dražih suradnji mi je i s Gazdama, s kojima sam jako puno pjevala i nastupala osim što sam im pisala pjesma, a imamo i zajednički duet 'Milijun poljubaca' koji je bio jako uspješan. Također, i suradnja s Mladenom Grdovićem, s kojim sam prošla i američku turneju...tu je i Maja Šuput s kojom obožavam surađivati" nabraja Antonija, koja potpisuje pjesme i na albumima Crvene Jabuke, Olivera Dragojevića, Željka Bebeka, Klape Kontrade, Tatjane Matejaš Tajči, Mate Bulića, Ivana Mikulića, Vinka Coce, klape Lanterna, Tonija Cetinskog, Emilije Kokić, Begina, Mejaša, Danijele Martinović, Maje Šuput, Baraba, Alena Vitasovića, Petra Dragojevića, Tijane Dapčević, Lepe Brene, Grupe Joy, grupe Regina, Tijane Dapčević te još mnogih drugih izvođača.

Otkrila nam je i po čemu se Toše, koji joj je je bio i blizak prijatelj, posebno isticao.



"Ono što je Toše imao je bilo ta lakoća suradnje i povjerenje u suradnike, naročito u autore, on bi otpjevao sve što smo za njega kao tim pripremili, puno je snimao i vrijedno, bio strpljiv, pun života i pozitive. Često mi se jave mladi pjevači i ne znaju što žele, nemaju povjerenja, puno biraju, i žele odmah sve i sad ili kažu napiši mi nešto kao 'Pratim te' ili 'Bože brani je od zla', a ne razumiju da su te pjesme samo jedan dio cijele priče, tima, povjerenja, suradnje i nastaju u tom procesu i suradnje i upoznavanja. Ali zato je samo jedan Toše", istaknula je Antonija.

S obzirom na to da piše i komponira pjesme, pjeva i glumu, zanimalo nas je ima li Antonija još neke skrivene talente za koje javnost ne zna.

"A imam naravno, dobro kuham! Volim kuhati, lijepo i crtam, imam smisla za styling pa i svojim pjevačima često pomognem s tim", pohvalila nam se.

Ipak, glazba joj je bila i ostala prva ljubav.

"Oduvijek, mene je na krštenju kada sam bila beba svećenik krstio i rekao da ću biti glumica i pjevačica, to je moj poziv", otkrila nam je.

A kada smo kod ljubavi, Antonija je zaručena za pjevača grupe Ljubavnici Marija Regelju, pa smo je morali upitati i hoćemo li uskoro čuti i svadbena zvona.



"Ma što se tiče toga sam jednostavna i neopterećena, znam da je to uvijek ljudima nekako najzanimljivije, no stvarno, evo, možda bude sutra, a možda za par godina, nije da ne planiramo, ali nismo se još time puno bavili. Najvažniji nam je mir i da smo sretni i zdravi", kaže.

Osim svojim talentima, Antonija privlači pažnju javnosti i mladolikim izgledom, i mnogi komentiraju da se od početka karijere uopće nije promijenila, a nama je otkrila u čemu je tajna.



"Ma ima naravno genetike, ali i puno brige o sebi, duhovno, tjelesno, mentalno, prehrana, aktivnosti, vježbanje, a naravno i neki moji rituali koje sam otkrivala dugo, neka posebna ulja i kremice koje možda otkrijem kad dođe pravi trenutak u nekom svom brendu", govori.

Na kraju se pohvalila i brojnim novostima koje priprema za obožavatelje.



"Pa evo pišem i knjigu, bit će zanimljiva, željela sam zapisati sve to što me oblikovalo kao osobu i padove i letove, a imam u ladici i neke scenarije i ideje za serije, u tome se stvarno vidim. Uskoro izlazi i novi singl i album, a planiram se okušati i u voditeljskim ulogama. Sve me veseli i jedva čekam", poručila je Antonija.

