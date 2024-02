Prepoznajete li zvijezdu kultne serije iz 90-ih na novim fotografijama? Nedavno se skinula za svoj 50. rođendan!

Tiffani Thiessen proslavila se u serijama serija "Beverly Hills 90210" i "Školsko zvono", a sada su je paparazzi ulovili u neprepoznatljivu izdanju.

Američka glumica Tiffani Thiessen proslavila se kao Kelly Kapowski u popularnoj seriji iz 90-ih "Školsko zvono" ("Saved By the Bell") kada joj je bilo samo 15 godina i nakon što je pobijedila na izboru ljepote Miss Junior America.

Zatim je 1994. godina dobila ulogu u tada jednoj od najgledanijih tinejdžerskih serija "Beverly Hills 90210". Tiffani je u kultnoj seriji utjelovila lik Valarie Malone, zlobne sestrične Brendona i Brenda Walsh, a ta ju je uloga vinula u zvijezde.

Oduvijek je plijenila pažnju i svojim izgledom, a nedavno je očarala obožavatelje fotografijom na kojoj pozira gola ispod plahte, koju je objavila povodom svojeg 50. rođendana.

Tiffani su ovih dana snimili paparazzi dok je obavljala kupovinu, a na fotografijama je nije baš lako prepoznati jer nije dotjerana niti našminkana, a usto se i sakrila ispod šilterice.

Inače, nakon "Beverly Hillsa", Tiffani je gostovala u sitcomu "Dva muškarca i cura" i u kratkotrajnoj seriji "Fastlane". Također je glumila u seriji "Slobodni strijelci". Nije se baš snašla u filmskim ulogama, tako da su njezini filmovi dobivali loše kritike.

Pojavila se u filmu iz 2002. "Holivudski svršetak" koji je producirao Woody Allen. 2005. je i sama režisirala kratkometražni film od 21 minute "Samo moli".

2007. dobila je ulogu Brianove šefice u dramskoj seriji "Što s Brianom", ali je serija ukinuta nakon 24 epizode. 2008. dobila je ulogu u seriji "Zločinci u odijelima", u kojoj je glumila do 2014. Zatim se 201. pojavila u jednoj epizodi serije "Američka kućanica", a od 2018. do 2020. glumila je u seriji "Alexa i Katie".

Također je u vrijeme najveće slave bila poznata i po vezama s kolegama iz serija u kojima je glumila Markom-Paulom Gosselaarom, Brianom Austinom Greenom i Mariom Lopezom. 1999. doživjela je šok kada si je njezin tadašnji dečko David Strickland oduzeo život.

Od 2001. do 2003. bila je zaručena za Richarda Ruccola kojeg je upoznala na setu "Dva muškarca i cura", no prekinuli su prije nego što su došli do oltara.

Skrasila se 2005. godine s glumcem i autorom Bradyjem Smithom, s kojim je dobila i dvoje djece, kći Harper Renn i sina Holta Fishera.

