Tko je suprug naše pjevačice koja je htjela predstavljati Srbiju na Eurosongu? Od nje je mlađi šest godina i u javnosti se rijetko pojavljuju skupa

Martina Vrbos i Bogoljub Vidaković u braku su od 2016. godine, a ona se zbog njega preselila u Beograd, gdje i danas zajedno žive s dvoje djece.

Martina Vrbos nastupila je na izboru srpske pjesme za Pjesmu Eurovizije sa singlom "Da me voliš" na srpskom izboru za Pjesmu Eurovizije, tijekom kojeg joj je jedna od najvećih podrška njezin suprug Bogoljub Vidaković, no u finale se nije uspjela plasirati.

39-godišnja Martina i 33-godišnji Bogoljub vjenčali su se 8. srpnja 2016. godine u Istri, a ceremoniji su nazočili samo članovi najuže obitelji. Prije toga su bili dvije godine u vezi i danas imaju dvoje djece, sina Kostu i kćer Milu.

"Upoznali smo se u Budvi. Došao je na moj koncert, snimila sam ga iste sekunde i pomislila da je sladak. Upoznao nas je zajednički prijatelj. Naravno da sam crkla za njim, a on se ponašao nezainteresirano. Igrice su trajale nekoliko mjeseci, dok nije pao na moj šarm i, eto, danas smo muž i žena", izjavila je Martina jednom prilikom za srpske medije i dodala kako razlika u godinama njima ne smeta.

"Razliku ne osjećam jer se odlično slažemo. Možda je bolje da me to pitate kad budem šezdesetogodišnja debela baba, a on još uvijek zgodan i lijep. Tada ću sigurno znati odgovoriti", našalila se tada.

Podsjetimo, pjevačica iz Rijeke već nekoliko godina živi u Beogradu, a nedavno je postala meta kritičara zbog toga što se sa svojom pjesmom prijavila na srpsko natjecanje izbora za pjesmu Eurovozije.

Nakon što ju je voditelj najavio u jednoj emisiji na srpskoj televiziji, Vrbos je poručila: "Od večeras me možete zvati Martina Srbos, a ne Vrbos!''

Nakon toga je spomenula i kako se prijavljivala i na hrvatski izbor za Eurosong, Doru, no da nikada tamo nije prošla pa se odlučila okušati i u Srbiji. Ona se povodom toga oglasila i na svom Instagramu i otkrila svoje mišljenje o svemu.

"Ja sam Martina Vrbos, umjetnica, pjevačica. Jeste li znali da umjetnici nemaju porijeklo, zemlju, državljanstvo i nacionalnost? Jeste li znali da umjetnici ne znaju ni za boju kože? Jeste li znali da je umjetnicima u glazbenoj industriji, kojoj ja pripadam, muzika jedina religija? Ako niste, vrijeme je da i mediji i svi ostali shvate da (potencijalno) Srbiju na Eurosongu u Malmöu neće predstavljati Hrvatica, već pjevačica, umjetnica koja je u klubu Quincy Jones pjevala pred velikim glazbenim imenima u publici i nisu me pitali tko sam i odakle sam, već su aplaudirali MUZICI koju sam pjevala cijelu minutu. Sada vi meni recite tko sam ja i tko će, u slučaju da pjesma "Da te volim" pobjedi, predstavljati Srbiju u Malmöu", napisala je Martina.

Vrbos se davno proslavila svojim vrhunskim glasom nastupajući kao prateći vokal velikanima poput Šerbedžije, Balaševića i Arsena Dedića, ali i svojom solokarijerom te je njezin prvi album "Sve moje boje" oduševio kritičare 2009. godine.

