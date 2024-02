Hrvatska pjevačica koja želi predstavljati Srbiju na Eurosongu suočila se s hejterima: ''Iz inata ću pobijediti i svim srcem predstavljati Srbiju!''

Martina Vrbos oglasila se preko društvenih mreža o svom nastupu na srpskom izboru za pjesmu Eurovizije.

Naša pjevačica Martina Vrbos posljednjih nekoliko godina živi i radi u Beogradu, a ovih se dana našla u središtu pozornosti nakon što se njezino ime našlo na popisu kandidata koji će se natjecati na srpskom izboru za pjesmu Eurovizije.

39-godišnja Martina izvest će pjesmu "Da me voliš", no nakon što se vijest pročula, našla se na meti brojnih kritika i negativnih komentara ljudi koji joj zamjeraju što se prijavila na to natjecanje.

Ona se povodom toga oglasila na svom Instagramu i otkrila svoje mišljenje o svemu.

"Ja sam Martina Vrbos, umjetnica, pjevačica. Jeste li znali da umjetnici nemaju porijeklo, zemlju, državljanstvo i nacionalnost? Jeste li znali da umjetnici ne znaju ni za boju kože? Jeste li znali da je umjetnicima u glazbenoj industriji, kojoj ja pripadam, muzika jedina religija? Ako niste, vrijeme je da i mediji i svi ostali shvate da (potencijalno) Srbiju na Eurosongu u Malmöu neće predstavljati Hrvatica, već pjevačica, umjetnica koja je u klubu Quincy Jones pjevala pred velikim glazbenim imenima u publici i nisu me pitali tko sam i odakle sam, već su aplaudirali MUZICI koju sam pjevala cijelu minutu. Sada vi meni recite tko sam ja i tko će, u slučaju da pjesma "Da te volim" pobjedi, predstavljati Srbiju u Malmöu", napisala je Martina.

"Pobijedi pa da se Malmö trese", "Nitko kao moja Martina", "Naprijed, Martina!!! Navijat ću za tebe!!! Prije svega zbog tvoje energije i savršenih vokalnih sposobnosti", "Draga Martina, najbitnije je da si ti dobar čovjek. To ti nitko ne može osporiti, kao ni vokalne sposobnosti", "Podrška", "Ti si institucija", "Najbolja", komentari su njezinih obožavatelja iz Srbije i Hrvatske.

Što mislite o Martini Vrbos kao predstavnici Srbije na Eurosongu? Super, ja nemam ništa protiv!

Glazba ne poznaje granice. Super, ja nemam ništa protiv!

Martina se nakon kritika upućenih na njezin račun oglasila i preko medija.

"Ja jesam Hrvatica, međutim ja sam i državljanka Republike Srbije, u kojoj živim sad već duže od desetljeća. To je zemlja u kojoj su rođena moja djeca. Da nije primitivne politizacije na svim nivoima, pa i na nivou muzike i zabave, gdje je ni slučajno ne bi smjelo biti, nikada nitko ne bi nikome postavio takvo pitanje, pa ni mediji meni. Iz inata ću pobijediti i svim srcem predstavljati svoju Srbiju u Malmöu! Dosta je bilo!" rekla je Martina, prenosi Mondo.rs.

Martina se prije osam godina udala za Beograđanina Bogoljuba Vidakovića, s kojim je dobila dvoje djece, sina Kostu i kćer Milu, koji su i njezini najveći obožavatelji. Zbog ljubavi se u Beograd i preselila te sada tamo nastupa i živi.

Vrbos se davno proslavila svojim vrhunskim glasom nastupajući kao prateći vokal velikanima poput Šerbedžije, Balaševića i Arsena Dedića, ali i svojom solo karijerom te je njezin prvi album "Sve moje boje" oduševio kritičare 2009. godine.

