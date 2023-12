Srbija je objavila svoj popis kandidata za Eurosong 2024., na listi se našla i jedna hrvatska pjevačica!

Srbija je predstavila svoje izvođače koji će se natjecati za odlazak na Euroviziju, među imenima se našla i hrvatska pjevačica Martina Vrbos.

Nakon Hrvatske, svoje izvođače koji će se natjecati za odlazak na Euroviziju predstavila je i Srbija.

RTS je objavio popis izvođača i pjesama koje će se pokušati domoći pozornice na Eurosongu 2024. godine.

Na popisu su brojna poznata lica, a ono koji je privuklo najviše pažnje je hrvatska pjevačica Martina Vrbos. Ona će izvesti pjesmu ''Da me Voliš'', a poznato je da u Srbiji živi godinama jer se udala za Beograđanina Bogoljuba Vidakovića.

Osim Martine, za odlazak na Eurosong ponovno se natječe i Konstrakta koja je Srbiju predstavljala 2022. godine, ali i još jedno poznato ime, Breskvica.

A ovo je popis svih izvođača i njihovih pjesama:

Nemanja Radošević – Jutra bez tebe

Bojana x David – No No No

Marko Mandić – Dno

Dušan Kurtić – Zbog tebe živim

Milan Bujaković – Moje tvoje

Hydrogen – Nemoguća misija

Kat Dosa – Tajni začin

Filarri – Ko je ta žena?

M.IRA – Percepcija

Saša Báša i Virtual Ritual – Elektroljubav

Hristina – Bedem

Kabala – Vavilon

Martina Vrbos – Da me voliš

Breskvica – Orlovo gnezdo

Ivana Vladović – Jaka

Lena Kovačević – Zovi me Lena

Keni nije mrtav – Dijamanti

Zejna – Najbolja

Konstrakta – Novo, bolje

Iva Lorens – Dom

Zorja – Lik u ogledalu

Yanx – Kolo

Chai – Sama

Durlanski – Muzika

Nadia – Sudari

Džordži – Luna park

Filip Baloš – Duga je noć

Teya Dora – Ramonda

Podsjetimo, Srbiju je ove godine na Eurosongu predstavljao Luke Black.

