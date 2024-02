Spojili su se nakon strašne tragedije koju je on izazvao, a u braku od 26 godina gotovo nisu proveli niti jednu noć odvojeno!

Sarah Jessica Parker i Matthew Broderick u braku su 26 godina i nose titulu jednog od najdugovječnijih parova u Hollywoodu.

Sarah Jessica Parker i Matthew Broderick slove kao jedan od parova s najdugovječnijim brakom u Hollywoodu, još otkako su se vjenčali sada već davne 1997. godine do danas ostali su nerazdvojni.

Par se upoznao u studenom 1991. godine, kada su zajedno glumili na pozornici u produkciji kazališne družine Naked Angels Theatre Company, u vlasništvu Sarine braće Tobyja i Pippina na Broadwayu. Njihov susret dogodio se četiri godine nakon što je Matthew u tragičnoj automobilskoj nesreći usmrtio majku i kćer dok se vozio s tadašnjom djevojkom, zvijezdom "Prljavog plesa" Jennifer Gray u Sjevernoj Irskoj. Njegova veza s Jennifer nije preživjela tu strašnu tragediju, no dovela ga je do Sare.

Ona 32 godine kasnije tvrdi da nikada nisu proveli noć odvojeno, osim zbog posla ili hitne situacije u obitelji. Ovih su se dana zajedno pojavili na premijeri svoje nove predstave "Plaza Suite". Kritičari su priznali da njihova prisutnost na pozornici opravdava njezinu kvalitetu, s njihovom stvarnom životnom romansom koja se provlači kroz priče o tri para koje igraju.

No kako je sve počelo?

Prije nego što je upoznala svog sadašnjeg supruga, Sarah je od 1984. do 1991. godine bila u vezi s glumcem Robertom Downeyjem Jr., kojeg je upoznala na setu filma "Firstborn". No ljubavi je došao kraj, a do prekida veze doveli su ih njegovi problemi s ovisnošću.

"Ljudi oko njega su me odbacili, ali ja sam mu dala stabilnost i pokušala stvoriti stabilan život, što mu je omogućilo da se pojavljuje s vremena na vrijeme. To me razljutilo i posramilo", priznala je Sarah jednom prilikom.

Kasnije je kratko hodala s Johnom F. Kennedyjem Jr., a onda je pronašla ljubav s Matthewom.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda ''Seksa i grada'' pokazala sijede i prošetala bez šminke, jedna je od rijetkih zvijezda koja ne skriva svoje godine

Matthew je pak hodao sa zvijezdom "Prljavog plesa" Jennifer Gray 1987. godine, kada se dogodila tragedija dok je vozio unajmljeni automobil u Sjevernoj Irskoj, prešao u susjednu traku i frontalno se sudario s drugim automobilom. 28-godišnja vozačica Anna Gallagher i njezina 63-godišnja majka Margaret Doherty poginule su na mjestu, on je zadobio prijelom noge i rebara, potres mozga i ozljedu pluća, dok je Jennifer pretrpjela tešku ozljedu kralježnice, koja je kasnije zahtijevala operaciju kako ne bi ostala paralizirana.

Matthew je bio optužen za izazivanje smrti opasnom vožnjom, za što je predviđena kazna do pet godina zatvora. Na kraju je priznao krivnju i platio kaznu od 175 dolara, a obitelj žrtava potvrdila je da su mu sve oprostili.

Sarah i Matthew prvi put su se sreli u studenom 1991. u kazališnoj družini Naked Angels, koju su osnovala njezina braća Toby i Pippin. Oboje su u to vrijeme izlazili s drugim ljudima, no odmah su osjetili da će svoje tadašnje veze morati prekinuti.

"Oboje smo se viđali s drugim ljudima, tako da je to bilo protiv pravila i klonili smo se jedno drugoga. No shvatili smo da moramo postupiti ispravno prema drugim ljudima i službeno prekinuti veze. On je najzabavniji tip kojeg sam upoznala u cijelom životu. Tako je bistar, tako zgodan. Mislim da je on najzgodniji muškarac kojeg sam vidjela u životu i inspirira me", priznala je Sarah u jednom od intervjua za Los Angeles Times.

Matthew je u međuvremenu izjavio da je to bila ljubav na prvi pogled: "Vidio sam je kako hoda ulicom i pomislio - to je to."

Par se vjenčao u njujorškoj sinagogi Angel Orensanz 19. svibnja 1997. godini, ispred stotinjak najbližih i najdražih im gostiju. Pet godina kasnije dobili su svoje prvo dijete, sina Jamesa Wilkea Brodericka, a 2009. godine surogat-majka rodila im je kćeri blizanke, Marion Lorettu Elwell Broderick i Tabithu Hodge Broderick.

Kada su slavili svoju 20. godišnjicu braka, Sarah je progovorila o njihovu odnosu i otkrila kako su uspjeli ostati toliko dugo zajedno, za razliku od brojnih svojih kolega.

"Zajedno smo 20 godina i imamo dobre dane, imamo pristojne dane i imamo loše dane. To je brak. To je odnos. To je čak i prijateljstvo. Veze izvan braka idu istim tijekom. Ako ste u tome na duge staze i želite značajnu vezu, proći ćete kroz mnogo različitih razdoblja", objasnila je tada.

Sarah je prošle godine otkrila da nikada nisu proveli noć odvojeno, osim zbog posla i u hitnim slučajevima u obitelji.

"Nikada nismo proveli noć odvojeno otada, s izuzetkom rada na nekoj udaljenoj lokaciji. Ili kada mu je majka bila neko vrijeme bolesna, pa je otišao brinuti se za nju. Ali od te prve noći više se nismo razdvajali", priznala je.

Sarah je ranije otkrila da se tajna njihova braka krije u tome što ne razgovaraju o njemu.

"Uvijek sam govorila da je jedan od razloga našeg uspjeha to što ne razgovaramo o našem braku. Ne laskam sebi da itko raspravlja o mom braku, ali sigurno nećemo reći: 'Pa, ovo je razlog zašto funkcionira.' Sljedeće što znate bit će vrlo javni razvod. Tako da samo pokušavamo poštovati jedno drugo", izjavila je.

Pogledaji ovo Preporuke Debelo su unovčili bol i smrt stotine tisuća ljudi, a zbog svoje bešćutnosti nisu pokazali trunku kajanja i nisu kažnjeni!

Matthew je priznao da zapravo ne zna zašto njihova veza tako dobro funkcionira, ali da otkriva nevjerojatne stvari u njihovoj ljubavi.

"Uopće ne znam koja je to tajna, ali ja sam jako zahvalan i volim je. Odlično nam je. Mislim, ne mogu vjerovati da je prošlo toliko vremena. Ne osjećam se tako", priznao je.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Pogledajte emotivni oproštaj klape Intrade od njihova Mladena, teško je ostati imun na ove dirljive prizore: "S pjesmom živio, uz pjesmu i ispraćen. Predivno!"

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Ana Uršula Najev objavila fotografiju s mladićem o kojem priča cijela Hrvatska: "Neprocjenjivo, bravo!"