Debelo su unovčili bol i smrt stotine tisuća ljudi, a zbog svoje bešćutnosti nisu pokazali trunku kajanja i nisu kažnjeni!

Ako želite saznati koja je to moćna američka obitelj debelo unovčila bol i smrt u Americi kasnih 90-ih, gledati sjajnu glumačku postavu, te saznati nešto više o američkoj opioidnoj krizi, odmah pogledajte "Painkiller". Ova sjajna dramska serija je trenutno najbolje što Netflix ima u bespućima novih emisija i serija.

Kreatori Micah Fitzerman-Blue i Noah Harpster, napravili su dramsku miniseriju od samo šest epizoda koja nas na iznimno pametan i jasan način uvlači u svijet megabogate obitelji koja je napravila lijek koji će, nažalost, ubiti stotine tisuća ljudi.

Svaka epizoda počinje tako da stvarni ljudi govore o tome kako su izgubili nekoga iz obitelji zbog ovisnosti koju je prouzrokovao lijek OxyContin, te nas na taj način scenaristi i redatelji emotivno povežu s tematikom od samog početka. Iako nam je jasno da gledamo fikciju, svjesni smo da je enorman broj ljudi pogođen upravo ovom specifičnom opioidnom krizom koja je krajem devedesetih harala Amerikom.

Serija nas vraća u prošlost kako bi bolje razumjeli likove, kako je lijek OxyContin nastao, zbog čega je nastao, ali i da shvatimo koliko je brzo lijek uzimao živote mladih ljudi koji su samo željeli da njihova bol nestane. Ono što mi je zasmetalo kod serije, iako zaista minorno, je da sam kraj nije toliko jak kako sam se nadala obzirom na temu.

Serija počne i završi sa Richardom Sacklerom (Matthew Broderick), vlasnikom Purdue farmaceutske tvrtke, ali obzirom da na početku svake epizode imamo ljude sa stvarnim iskazima koji pojačavaju emotivni faktor serije, kraj postane poprilično mlak. Jasno je da su kreatori željeli prikazati Sacklera kao usamljenog čovjeka kojem zloba izlazi iz svake pore, te čovjeka bez trunke empatije, ali nam je to bilo jasno i kada smo shvatili da je svjesno kreirao lijek koji izaziva duboku ovisnost.

Montaža u "Painkilleru" je sjajna! Paralelno montirano scene koje naizgled nemaju veze jedna s drugom, ali su cjelina bez koje satirični momenti u seriji, te beskrupuloznost kralja Purduea, ne bi bili tako dobro shvaćeni. Glazbene podloge su poprilično čudne, ali svaka numera aludira na nešto što ima veze sa lijekovima, drogom, ili drugim popratnim temama koje su provučene kroz seriju.

Uzo Aduba je naša naratorica koja utjelovljuje lik Edie Flowers. Adubu najviše pamtimo iz serije "Orange is the New Black", ali njezin lik u "Painkilleru" je ekstremno drugačiji od lika Crazy Eyes iz "OITNB". Ona igra svoj svedeno, dosljedno, te je jedini lik u kojem zaista možemo vidjeti neku promjenu u ovih šest epizoda. Uzo Aduba je definitivno glavni lik "Painkillera", te njezina jaka glumačka prisutnost se osjeti u trenutcima kada pasionirano govori u slučaju koji ju je gotovo doveo do ludila.

Matthew Broderick je dobio težak zadatak igrati bešćutnog stvoritelja OxyContina koji apsolutno nema nikakvo kajanje za lijek koji je dao u ruke milijuna ljudi. Broderick svoju ulogu igra po meni besprijekorno. Njegova mimika lica, tupi pogled, te način na koji izgovara svoje replike, točno vam pokazuju kakav je lik kojeg gledamo. Iako nema previše teksta, Broderickov govor tijela vam govori apsolutno sve. Pokazao je svu njegovu zlobu, unutarnje borbe, ali i beskrupuloznost kada je u pitanju zacrtani cilj.

West Duchovny i Taylor Kitsch također igraju značajne uloge u "Painkilleru", te su itekako jednaki što se tiče glumačke igre s kojom mogu stajati rame uz rame sa Uzo Adubaom i Broderickom.

"Painkiller" je sjajna dramska serija iza koje stoji ozbiljno zabrinjavajuća tematika koju vrlo lako možemo staviti i u današnje vrijeme. Danas nemamo OxyContin, ali imamo Fentanyl od kojeg mladi ljudi umiru iz dana u dan. Žalosno je što niti jedna osoba odgovorna za kreiranje ovakvih opasnih lijekova ni dan danas ne odgovara za smrt tisuće i tisuće ljudi.

"Painkiller" je serija koja nas upozorava na tragičan svijet ovisnosti, ali nam realno prikazuje da je zarada uvijek važnija od ljudskoga života.

