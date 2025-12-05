Izdanje Melanije Trump na ždrijebu stavilo je čak i američkog predsjednika u drugi plan!

Uz Donalda Trumpa, koji je dobio prvu FIFA-inu nagradu za mir na ždrijebu SP-a 2026., zablistala je i njegova supruga Melania.

Od 11. lipnja do 19. srpnja trajat će najmasovniji SP u povijesti, u kojem ćemo prvi put imati čak 12 grupa iz kojih će u šesnaestinu finala proći po dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine uz osam najboljih trećeplasiranih.

Među uzvanicima na ždrijebu u Washingtonu bio je i američki predsjednik Donald Trump sa suprugom Melania Trump.

Donald Trump i Melania Trump - 1 Foto: Profimedia

Melania je zablistala u elegantnoj crnoj kombinaciji, dok je Trump nosio plavo odijelo, pri čemu je pažnju privukao flaster na njegovoj ruci.

Donald Trump i Melania Trump - 2 Foto: Profimedia

Neočekivano, Trump je proglašen prvim dobitnikom nove nagrade FIFA‑e za mir. Na sceni je izjavio: "Velika mi je čast. Spasili smo milijune i milijune života... Hvala obitelji, mojoj sjajnoj prvoj dami Melaniji."

Donald Trump i Melania Trump - 5 Foto: Profimedia

Donald Trump i Melania Trump - 4 Foto: Profimedia

FIFA je rekla da nagrada odaje priznanje iznimnim akcijama za mir, iako nije objavila jasne kriterije niti nominacije. Prema riječima predsjednika organizacije Gianni Infantino, nagrada je dodijeljena u ime navijača iz cijelog svijeta.

