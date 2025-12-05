Uhićen glumac iz serije Emily u Parizu, već 18 dana nalazi se u pritvoru

Jeremy O. Harris, glumac iz serije "Emily u Parizu", uhićen je u Japanu zbog sumnje na krijumčarenje MDMA-a i već 18 dana se nalazi u pritvoru.

Američki glumac Jeremy O. Harris, najpoznatiji po ulozi u seriji "Emily in Paris", uhićen je u Japanu te je već 18 dana u pritvoru.

Uhićen je 16. studenog pod sumnjom da je pokušao krijumčariti ilegalne droge. U njegovoj torbi, u zračnoj luci Naha na otoku Okinawa, navodno je pronađeno 0,78 grama kristala za koji se sumnja da sadrži sintetički narkotik MDMA, prenosi Reuters.

Carinski službenici podnijeli su kaznenu prijavu protiv njega 4. prosinca.

Iako je javnosti poznat prvenstveno kao glumac, uz "Emily in Paris" pojavio se i u serijama "Gossip Girl" (nova verzija) i "What We Do in the Shadows".

Jeremy O. Harris uživa i reputaciju uspješnog dramatičara. Tijekom studija na Sveučilištu Yale napisao je hvaljenu dramu "Slave Play", koja je 2019. stigla na Broadway i osvojila čak 12 nominacija za nagradu Tony, tada rekord za jednu nedramsku predstavu.

Ovaj nemili događaj i optužbe u Japanu bacaju dugu sjenu na njegovu karijeru i dovode u pitanje njegove profesionalne i osobne planove.

