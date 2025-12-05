Lana Jurčević mnoge rasplakala potezom vrijednim divljenja: "Umjesto poklona..."

Lana Jurčević za svoj 41. rođendan umjesto poklona organizirala je humanitarnu akciju te uz pomoć prijatelja i Brune Lerotića donirala obiteljima u teškim životnim situacijama.

Lana Jurčević pokazala je svoju plemenitu stranu povodom 41. rođendana.

Naime, umjesto darova, odlučila je potaknuti prijatelje na zajedničko činjenje dobra. Udružili su snage i prikupili novac za pomoć obiteljima koje se nalaze u iznimno teškim životnim okolnostima. Njihova pomoć stigla je do šesteročlane obitelji, djece koja su ostala bez oba roditelja te samohrane majke, žrtve nasilja, koja se brine o bolesnom djetetu.

Lana je za savjet i organizaciju pomoći kontaktirala zagrebačkog humanitarca Brunu Lerotića, koji već gotovo dva desetljeća neumorno pomaže onima u potrebi.

"Skupila sam sve donacije na jedno mjesto i uplatila ih direktno obiteljima, uz tvoju pomoć i 'navigaciju' oko toga kome što treba. Tako da hvala ti na tome! Pomagati treba cijele godine, a ne samo sada. Ali možda je sada vrijeme kada su svi senzibilniji i nadamo se da ćemo ih potaknuti da možda i oni pomognu nekome. Osjećaj je uvijek - velik i poseban za obje strane", poručila je Lana.

Njezin čin izazvao je lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama, gdje su korisnici istaknuli koliko ih je dirnula njezina iskrena briga za druge.

Bruno, kojeg njegovi brojni pratitelji poznaju kao pokretača mnogih uspješnih humanitarnih akcija, podijelio je njezinu poruku sa zajednicom koju zove "tim nenormalni" – grupom ljudi koji godinama brzo i velikodušno reagiraju na svaki poziv u pomoć. Lanina inicijativa još jednom je pokazala koliko moćan može biti osjećaj zajedništva.

