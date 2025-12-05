Pretraži
Jakov Jozinović i drugi poznati Hrvati otkrili jesu li spremni služiti vojni rok!

Piše Dijana Kardum/J.C., Danas @ 18:40
Jakov Jozinović Foto: In Magazin

Jedna od najzanimljivijih tema posljednjih mjeseci svakako je uvođenje vojnog roka. No što bi se dogodilo kad bi jedan influencer umarširao u vojarnu? Upravo o tome govori kazališni hit Vojni rok. Na premijeru su stigla i brojna poznata lica. Našoj Dijani Kardum otkrili su tko je spreman otići u vojsku već sutra, kojoj se grupi dogodio baby boom te još mnoge zanimljivosti.

