Jakov Jozinović i drugi poznati Hrvati otkrili jesu li spremni služiti vojni rok!

Jedna od najzanimljivijih tema posljednjih mjeseci svakako je uvođenje vojnog roka. No što bi se dogodilo kad bi jedan influencer umarširao u vojarnu? Upravo o tome govori kazališni hit Vojni rok. Na premijeru su stigla i brojna poznata lica. Našoj Dijani Kardum otkrili su tko je spreman otići u vojsku već sutra, kojoj se grupi dogodio baby boom te još mnoge zanimljivosti.

Početkom iduće godine započinje temeljna vojna obuka. Generacije onih koje očekuje vojni režim sada su u niskom startu.

''Kad je u pitanju vojni rok kao neka disciplinska metoda i odgojna mjera, mislim da je u svakom slučaju dobro naučiti nešto novo. Nije mi daleko, ajmo reći tako, baratanje oružjem jer sam i sam trenirao streljaštvo. Ali kad je u pitanju vatreno oružje, to je nešto sasvim drugo i ne daj Bože da ga ikad trebam upotrebljavati'', kaže Domagoj Nižić.

''Lako je sad meni govoriti, kad ja imam 33 godine, pa me ne zahvaća. Pa onda kao, mislim da bi tribalo uvesti – mladi trebaju malo discipline. To je odgovor koji se očekuje, pa ću to reći'', govori Ivana Lovrić.

''Ja želim da nam nikad ne zatreba. Ja sam uvijek za cvijeće i tako dalje'', dodaje Faris Pinjo.

Dobije li poziv, trenutačno najtraženija glazbena zvijezda Jakov Jozinović ima drugačiji plan.

''Pjevao bih, svima bih pjevao'', kaže Jakov.

Vojni rok prije toga stigao je i na kazališne daske. Upravo je to tema predstave koja prati sudar generacija – alpha klinaca odgojenih na self-careu i društvenim mrežama te narednika novog doba, koji se jednako teško snalaze u vojnoj disciplini kao i u svijetu influencera. U glavnim ulogama su Miro Čabraja i Domagoj Nižić.

''Pripremao sam se na razno-razne načine. Prije svega, razgovarao sam s jednim prijateljem koji je u elitnoj postrojbi vojne jedinice da me uvede u taj svijet, budući da mi je strano, iz filmova što sam uspio upratiti… Sve nas čeka. Ja spadam u tu kategoriju do 30 godina'', kaže Domagoj.

Ne znamo idu li na vojnu obuku i oženjeni, jer u suprotnom, Domagoj bi je mogao zaobići.

''Je, promijenilo se dosta stvari. Nekako puno te ozbiljnije ljudi shvaćaju, ne znam iz kojeg razloga. Mogu tek zamisliti što bi tek bilo s brkovima. Zamisli – oženjen i u brkovima, i još igra predstavu Vojni rok. Mislim da bih dobio čak neku povlasticu u ovoj državi.''

Domagoj se krajem rujna oženio s dugogodišnjom djevojkom Lucijom Helenom. Cijeli je dan bio baš kakav su priželjkivali.

''Najbliži ljudi, hercegovačkih 150, 160… To je stvarno mala svadbica. Ali ne, šalim se – bilo je predivno. Toliko smo zadovoljni bili. Najbolje partije u našem životu.''

Party života mladog glazbenika Jakova Jozinovića očekuje 19. lipnja iduće godine. Tada će zapjevati u Areni Zagreb, a sustav se srušio čim su ulaznice puštene u prodaju.

''Ja bih volio kad bih vam mogao reći, ali nažalost, to je toliko nestvarno da čovjek misli da stvarno ne može biti svjestan. Ali jednog dana sigurno ću biti, jednog dana ću sigurno pričati o ovome, jednog dana će me sigurno emocije uhvatiti i zapravo ću biti svjestan. Trenutno to nije, ali Bogu hvala. Samo Bogu zahvaljivati na svemu ovome i uživati.''

U nastupima, ali i majčinstvu, uživa pak pjevačica Colonije Ivana Lovrić. Ovo doba godine prilično im je radno.

''Pa ja to hendlam, iskreno, sad jako dobro. Ali ljetna sezona je bila jako naporna. Moram priznati – ona je tad bila… još nije napunila ni godinu dana. Bila je sa mnom svuda u autu, ja sam išla doslovno po cijeloj Hrvatskoj, po dva, tri nastupa tjedno su bila. Trebalo je to izdržati, ali uspjeli smo, preživjeli smo – to je najvažnije.''

U Coloniji je tako pravi baby boom, jer je prinovu nedavno dobio i Boris Đurđević.

''To je jedan onako božji blagoslov koji nas je za kraj godine počastio onaj gore.''

Dvojac s početka priče novim će izvedbama predstave počastiti iduće godine. Jer na ovaj vojni rok dovoljno je samo otići u kazalište.

Galerija 3 3 3 3 3

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 inMagazin Znate li da Nives Celzijus nikad nije promijenila prezime? ''Ili se neću udati, ili ću ostati tako''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lana Jurčević mnoge rasplakala potezom vrijednim divljenja: "Umjesto poklona..."