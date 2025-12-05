Hrvatska voditeljica i kondicijski trener Vatrenih čekaju prvo dijete: ''Level up!''

Aleksandra Milinković Dadić čeka prvo dijete s trenerom Vatrenih Marinom Dadićem.

Na društvenim mrežama hrvatska radijska voditeljica Aleksandra Milinković Dadić objavila je lijepu vijest.

Ona i suprug Marin Dadić čekaju svoje prvo dijete.

Aleksandra Milinković Dadić - 6 Foto: Instagram

''Level up: player 3 loading'', napisala je uz fotografije na kojima se vidi trudnički trbuh, a pogledajte ih OVDJE.

Aleksandra i Marin vjenčali su se prije dvije i pol godine.

Na svadbenom slavlju koje su organizirali 5. lipnja 2023. godine lijepa mladenka nosila je dvije vjenčanice, a među uzvanicima koji su s njima slavili u klubu Šumica bile su radijske voditeljice Tatjana Jurić i Nina Slišković Goleš, koja je na svadbu stigla sa suprugom, voditeljem Dnevnika Nove TV Dinom Golešom.

Aleksandra Milinković Dadić - 8 Foto: Instagram

Aleksandra Milinković Dadić - 4 Foto: Instagram

Inače, Marin je kondicijski trener Hrvatske nogometne reprezentacije.

