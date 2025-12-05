Donesena je odluka! Ide li Hrvatska na Eurosong zbog bojkota Izraela?

Hrvatska radiotelevizija objavila je kako će, usprkos pozivima na bojkot, sudjelovati na Eurosongu.

Jubilarno 70. izdanje Eurosonga održat će se dogodine u Beču u svibnju, no četiri zemlje odlučile su se povući s natjecanja, nezadovoljne što nije ni došlo do glasovanja o izbacivanju izraelske televizije KAN s natjecanja.

U pitanju su Irska, Nizozemska, Slovenija i Španjolska, kojima bi se u narednim danima mogle pridružiti i Belgija i Island, a sve zbog toga što se, usprkos kršenjima međunarodnih prava, dozvolio daljnji nastup Izraela.

Galerija 12 12 12 12 12

Let 3 - 1 Foto: Profimedia

Baby Lasagna - 1 Foto: Profimedia

Let 3 Foto: Goran Kovačić/Pixsell

Iako je gotovo 4500 čitatelja u anketi odgovorilo kako smatra da se ovom nizu treba priključiti i Hrvatska, Hrvatska radiotelevizija poručila je kako neće bojkotirati bečki Eurosong.

Pogledaji ovo Celebrity Nakon duge borbe preminula reality zvijezda, prije odlaska ostavila je srceparajuću poruku

"HRT će sudjelovati na Eurosongu 2026. u Beču te će ga, kao i do sada, izravno prenositi. Naš stručni žiri, u sastavu eminentnih glazbenika i medijskih stručnjaka, odabrao je 24 finalista među rekordnim brojem prijava na Doru 2026. Podsjećamo na naš ranije komunicirani stav kako podržavamo rješenja temeljena na stavu većine članica EBU-a", stoji u priopćenju HRT-ovih Komunikacija za Jutarnji list.

Jeste li zadovoljni odlukom? Da, jedina ispravna odluka!

Ne, trebali smo se povući!

Nemam mišljenje Da, jedina ispravna odluka!

Ne, trebali smo se povući!

Nemam mišljenje Ukupno glasova:

Dora kipić Foto: Goran Kovacic/Pixsell

Statua Dore Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Iz Prisavlja su se osvrnuli i na odluku svojih kolega iz AVROTROS-a, RTÉ-a, RTVE-a i RTVSLO-a da se povuku: "Što se tiče odluka pojedinih zemalja da ne nastupaju na Eurosongu 2026., svaka televizija članica EBU-a ima legitimno pravo samostalno odlučiti hoće li ili ne sudjelovati na Eurosongu i pod kojim uvjetima."

Hrvatska je kao samostalna država debitirala 1993. godine, a najbolji plasman je ostvarila 2024., kada je Baby Lasagna osvojio drugo mjesto s "Rim tim tagi dim". Od prvog nastupa, Hrvatska je propustila samo dva izdanja, a jedno od njih je bilo 2015., održano u Beču.

Je li trebalo ipak izbaciti Izrael, odgovorite u anketi OVDJE.

Kronologiju drame pročitajte OVDJE.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Skriveni horor Hollywooda: Kako je nastajao jedan od omiljenih filmova svih vremena?

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Roditelji su mu glumačke face, a mnoge podsjeća na slavnog oca!

Pogledaji ovo Celebrity Bivši premijer objavio prvu fotografiju s pjevačicom nakon potvrde veze: ''Katy i ja smo tako sretni''

Pogledaji ovo Celebrity Lana Jurčević nasmijala pratitelje videom o braku: ''Ne vrijedi ti se udavat...''