Evo što četiri tisuće naših čitatelja misli o ostanku Hrvatske na Eurosongu

Mnogi čitatelji slažu se kako bi i Hrvatska trebala pridružiti se zemljama koje su najavile bojkot Eurosonga.

Obljetničko, 70. izdanje Eurosonga održat će se od 12. do 16. svibnja 2026. bez četiri zemlje koje su slijedom rezultata Skupštine u četvrtak odlučile povući se s natjecanja.

U pitanju su Irska, Nizozemska, Slovenija i Španjolska, kojima bi se u narednim danima mogle pridružiti i Belgija i Island, a sve zbog toga što se, usprkos kršenjima međunarodnih prava, dozvolio daljnji nastup Izraela.

Eden Golan - 2 Foto: Afp

Yuval Raphael - 3 Foto: Afp

Kako pišu eurovizijski mediji, održana su dva kruga glasovanja, koji su ovisili jedno o drugome. Naime, prvo glasovanje bilo je o odobravanju novih promjena koje su predstavljene u studenom. Da su ih članice Europske radiotelevizijske unije odbile, onda bi se išlo na drugo glasovanje, a to je ono o izbacivanju izraelske televizije KAN s natjecanja. Međutim, kako su nova pravila, kojom bi se sačuvao integritet natjecanja, prošla na Skupštini, glasovanje o izbacivanju Izraela je otkazano.

Iako nije poznato kako su na Skupštini glasovali predstavnici Hrvatske, anketa na portalu Showbuzz.hr izrazila je jasan stav čitatelja. Od preko 3800 glasova, 67% čitatelja glasovala je za opciju povlačenja s Eurosonga, 27% nema protiv ostanka, dok je 6% poručilo kako nema mišljenje.

Anketa o Eurosongu Foto: Screenshot

Raznoliki su komentari i na Facebooku ispod objave Dnevnik.hr-a o bojkotu.

"Realno Izrael i nije u Europi pa nema što ni tražiti na Eurosongu. Ako su zabranili Rusima da nastupaju onda treba zabraniti i Izraelu. Dvostruka mjerila i licemjerje. Katastrofa", "Bravo Slovenija", "Šta je s nama... Čekamo Plenkija?","Al' zato Hrvatska ne odustaje. A možda svi odustanu, a mi ne, pa bumo konačno mi pobijedili", "Svaka čast Sloveniji! I mi bi trebali otkazati nastup, al naši beskičmenjaci i du*elizci neće", "A kako će postupiti naši g*zolisci ili je to suvišno i pitati", "Politika je svuda umiješala prste više ništa nije normalno. Ovo se treba bojkotirati dok se ne izvrši depolitizacija Evrovizije", "Bravo države koje su to uradile osim Hrvatske", "Slovenija mi postaje sve draža. Svaka čast dragi susjedi", "I treba. Nek ostane genocidni Izrael sam", "Ovaj je svijet danas naopako! Svaka cast Španjolskoj, Sloveniji, Irskoj i druge zemlje!", "Slažem se s ovim zemljama jer Izrael kao i Rusija ne zaslužuje da budu među zemljama ni na kom natjecanju dok to ne zasluže", "Brat bratu budale su oni koji se ne povuku jer je ovo cirkus", napisali su ispod objave na Facebooku Dnevnik.hr-a.

Baby Lasagna - 3 Foto: Afp

Baby Lasagna - 1 Foto: Afp

Je li trebalo ipak izbaciti Izrael, odgovorite u anketi OVDJE.

