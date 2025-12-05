Nakon duge borbe preminula reality zvijezda, prije odlaska ostavila je srceparajuću poruku

Svijet zabave rastužila je vijest o smrti Criscille Anderson, voljene plesačice i reality zvijezde koja je godinama hrabro vodila bitku s teškom bolešću.

Criscilla Anderson, nekadašnja hip-hop plesačica i zvijezda reality emisije ''Country Ever After'', preminula je u 47. godini nakon dugotrajne borbe s rakom crijeva.

Vijest o njezinu odlasku objavila je prijateljica Lindsey Villatoro, koja je pritom prenijela i dirljive riječi koje je Criscilla ostavila svojoj obitelji i prijateljima.

Lindsey je svoju bol izrazila sljedećim riječima:

''Srce mi se kida što ovo moram napisati. Criscilli sam obećala da ću biti uz nju kad god više ne bude mogla sama stajati, i molim se da zna koliko je bila voljena. Pratiti je sve do kraja bio je najveći privilegij mog života.''

Nakon toga je objavila Criscillinu oproštajnu poruku:

''Ako ovo čitate, to znači da sam se napokon prepustila Isusovu zagrljaju, u miru i okružena ljubavlju. Molim vas, ne dopustite da vas ovaj trenutak uvuče u tamu. Borila sam se koliko sam mogla i voljela sam svim srcem. Nisam nestala… Samo sam otišla kući.''

U nastavku poruke Anderson se obratila svojoj djeci — Ethanu, Emmarie i Everleigh — koju je dobila sa suprugom Coffeyjem Andersonom, kao i svojoj pokćerki Savannah.

Criscilla Anderson - 2 Foto: Afp

''Mojoj djeci, mom cijelom srcu. Ethane, ti si me učinio majkom. Još sam uz tebe i navijam za tebe. Savannah, moja bonus djevojčice, bila si dar koji mi je Bog poslao. Emmarie, moja plesačice koja voli Isusa, nastavi plesati kroz svako razdoblje života. Everleigh, moja svjetlucava iskro, hrabro slijedi svoje snove. Moje bebe… Ja vas čuvam. Kad vam se neki trenutak učini toplim, poznatim ili prelijepim da bi bio slučajan, to sam ja. I dalje sam vaša mama. I dalje pripadam vama.''

Zatim se osvrnula i na članice šire obitelji i kruga bliskih prijateljica:

''Mojim ženama, mojim sestrama. Hvala vam što ste me pridržavale kada nisam mogla stajati, što ste brisale moje suze, vodile me na preglede i darivale smijehom. Godinama ste bile Božje ruke u mom životu. Mojoj obitelji… Hvala vam na bezuvjetnoj ljubavi. Pazite jedni na druge, moja ljubav vas i dalje okružuje.''

Criscilli je rak debelog crijeva prvi put dijagnosticiran 2018., a nakon terapije bolest je ušla u remisiju 2021. No, 2022. godine rak se ponovno aktivirao. Prije mjesec dana, Lindsey je podijelila vijest da se bolest proširila i na mozak, što je otkriveno nakon moždanog udara koji je Criscilla doživjela.

