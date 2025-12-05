Eurosong promijenio pravila glasanja, pooštravaju se pojedini segmenti

Glasanje o izbacivanju izraelske televizije KAN otkazano je jer je jedno glasanje prije odlučilo ishod.

Obljetničko, 70. izdanje Eurosonga održat će se od 12. do 16. svibnja 2026. bez četiriju zemalja koje su se slijedom rezultata Skupštine u četvrtak odlučile povući s natjecanja. U pitanju su Irska, Nizozemska, Slovenija i Španjolska, a njima bi se u idućim danima mogle pridružiti i Belgija i Island.

Kako pišu eurovizijski mediji, održana su dva kruga glasanja, koja su ovisila jedno o drugome. Naime, prvo glasanje bilo je o odobravanju novih promjena koje su predstavljene u studenom. Da su ih članice Europske radiotelevizijske unije odbile, onda bi se išlo na drugo glasanje, a to je ono o izbacivanju izraelske televizije KAN s natjecanja.

Glasovanje o Eurosongu - 1 Foto: Afp

Taco Zimmerman, direktor AVROTROS-a Foto: Afp

JJ, Austrija Foto: Afp

Koje su promjene, izazvane zbog skandala posljednjih dviju godina, uvedene kako bi se "vratio integritet u natjecanje"?

Poslije tri godine profesionalni žiriji vraćaju se u polufinala, čime će se ponovo uspostaviti približan omjer glasova 50:50 između publike i žirija, baš kao u velikom finalu. Promjenu će doživjeti i žiriji, koji će biti prošireni - umjesto dosadašnjih pet imat će sedam članova, a uključivat će glazbene kritičare, novinare, koreografe, scenografe, učitelje glazbe te iskusne ljude iz industrije. Novost je i da svaka zemlja mora imati najmanje dva člana žirija u dobi između 18 i 25 godina, kao odgovor na rastući interes mlađe publike za natjecanje.

Svaki član žirija potpisivat će i službenu izjavu o neovisnosti glasanja, uključujući zabranu dogovaranja preferencija ili javnog komentiranja favorita na društvenim mrežama.

JJ, Austrija Foto: Afp

Klemen Slakonja - 2 Foto: Afp

Melody - 2 Foto: Afp

Za one koji kod kuće najstrastvenije glasaju – stiže najveća promjena nakon dugo godina: maksimalan broj glasova smanjuje se s 20 na 10 po metodi glasanja (online, SMS ili poziv). Time se želi spriječiti prekomjerna podrška samo jednom izvođaču te potaknuti ravnomjernija raspodjela glasova među više natjecatelja. Osim toga, pooštravaju se upute o promociji pjesama i izvođača, posebno nakon niza kontroverzi posljednjih godina, uključujući prekomjerne kampanje koje financiraju države.

Od 2026. strogo se zabranjuje sudjelovanje televizija ili izvođača u promotivnim kampanjama trećih strana, bilo kakva organizirana nastojanja da se utječe na glasanje te kampanje koje potpomažu vlade ili državne agencije. Ako netko prekrši jedno od pravila, moguće su i diskvalifikacije.

Yuval Raphael - 2 Foto: Afp

Yuval Raphael - 3 Foto: Afp

Yuval Raphael - 4 Foto: Afp

Promocija unutar standardnih okvira glazbene industrije i dalje je dopuštena, ali EBU jasno ističe: "Natjecanje se ne smije instrumentalizirati."

U suradnji s partnerom Once, EBU uvodi pojačane sustave koji otkrivaju i blokiraju sumnjive obrasce glasanja poput koordiniranih pokušaja iz inozemstva ili masovnog glasanja iz bot-mreža. Ujedno će se povećati nadzor nad mogućim neregularnostima u realnom vremenu.

I ako je te promjene već bila odobrila Referentna grupa Eurosonga, u čijem se sastavu se nalazi i hrvatski predstavnik, EBU je odlučio dati pravila na dodatno glasanje. Kako se može vidjeti na fotografiji koja kola X-om, od 1122 člana, njih 738 glasalo je za promjene, njih 264 glasalo je protiv, dok se 120 članova suzdržalo.

So the new rules passed by a sizable majority, but why make a vote on Israel's participation dependant on the former failing? Why not just have both votes? #Eurovision pic.twitter.com/7oRAmRe0nN — ESC Hayden (@97_Hayden) December 4, 2025

"Pitanje je bilo vrlo pametno postavljeno i vjerojatno je mnoge koji su htjeli glasati o njemu dovelo u zabludu. [...] Slovenija definitivno neće sudjelovati. Španjolci, Nizozemci i Irci definitivno također neće sudjelovati", izjavila je Natalija Gorščak, predsjednica Upravnog odbora slovenske televizije RTVSLO.

Claude - 5 Foto: Afp

Emmy - 1 Foto: Afp

Raiven - 2 Foto: Afp

"RTVSLO bila je inicijatorica rasprave na razini EBU-a o kontroverzi oko sudjelovanja Izraela na Eurosongu. Smatramo da je EBU ovdje mogao pokazati principijalan i etički stav te žalimo što udruga u kojoj sudjelujemo nije bila sposobna to učiniti", stoji u priopćenju ravnateljice RTVSLO Ksenije Horvat. "Više od godinu dana upozoravamo da ne možemo stajati na istoj pozornici s predstavnikom zemlje koja je uzrokovala genocid nad Palestincima u Gazi. Ističemo da je Gaza jedini teritorij na svijetu gdje rad stranih novinara nije moguć i gdje ljudi i dalje umiru u nepodnošljivim humanitarnim i sigurnosnim uvjetima."

Naša susjedna zemlja bila je predvodnica rasprave o sudjelovanju Izraela te podsjetila kako je zbog uplitanja politike u televiziju EBU izbacio Rusiju i Bjelorusiju s natjecanja.

"Našim novinarima nije bio i još uvijek nije dopušten ulazak u Gazu, gdje je ubijeno više od 200 novinara. Prošle godine smo vidjeli da je izraelski nastup bio politički. Ne zaboravite da smo zabranili sličan nastup ruske pjevačice u Ukrajini. Godine 2016. otvorili smo Pandorinu kutiju u Stockholmu kada je pobijedila politička pjesma i od tada se borimo protiv politike na Eurosongu", poručila je Gorščak te dodala kako razumije KAN, koji bi se našao pod pritiskom izraelske vlade u slučaju povlačenja.

Nizozemska televizija AVTOTROS, koja je prije samo četiri godine organizirala Eurosong usred pandemije bolesti COVID-19, u javljanju iz Ženeve otkrila je kako im je samo satima prije glasanja nekolicina zemalja poručila kako se slažu sa stavom Nizozemaca da bi na glasanju odbilo podržati bojkot.

apparantly even down to this afternoon countries told avrotros they agreed with their stance.... just to then go ahead and not support the boycott 💀 pic.twitter.com/UOm8nAhPIr — ayla (@97internetcafe) December 4, 2025

"Javnost već treću godinu zaredom zahtijeva da kažemo ne sudjelovanju bilo koje zemlje koja napada drugu zemlju. Moramo slijediti europske standarde za mir i razumijevanje. Eurosong je od samog početka bio mjesto radosti i sreće, izvođače i publiku ujedinila je glazba i tako bi trebalo i ostati. Naša poruka je: nećemo sudjelovati na Eurosongu ako je ondje Izrael. U ime 20.000 poginule djece u Gazi", upozorila je Gorščak.

Procjenjuje se kako bi na Eurosongu moglo nastupati tek 35 zemalja, što je najmanje otkako je 2004. godine uveden sustav s polufinalom.

