Bivši premijer objavio prvu fotografiju s pjevačicom nakon potvrde veze: ''Katy i ja smo tako sretni''

Justin Trudeau objavio je prvu fotografiju s Katy Perry nakon potvrde veze, fanovi su u pozitivnom šoku.

Bivši kanadski premijer Justin Trudeau službeno je objavio prvu zajedničku fotografiju sa slavnom američkom pjevačicom Katy Perry, nakon što je par potvrdio da su u vezi.

Objava je izazvala veliki interes javnosti, a fotografija je snimljena u svečanoj, blagdanskoj atmosferi — ispred bogato okićenog božićnog drvca.

Na fotografiji Trudeau i Perry poziraju nasmiješeni i opušteni, rame uz rame, a društvo im pravi japanski član Zastupničkog doma Fumio Kishida sa suprugom Yuko.

Great to see you @kishida230. Katy and I were so glad to have the chance to sit down with you and Yuko. Thank you, Fumio, for your friendship and your continued commitment to both the international rules-based order and to a better future for everyone. https://t.co/zLEuppHNST — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 4, 2025

Fotku je na društvenim mrežama objavio Kishida, a njegovu objavu podijelio je i Trudeau.

Pogledaji ovo Celebrity Evo što četiri tisuće naših čitatelja misli o ostanku Hrvatske na Eurosongu

"Drago mi je što smo vas upoznali. Katy i ja smo tako sretni što smo imali priliku družiti se s vama i Yuko. Hvala ti, Fumio, na tvom prijateljstvu i tvojoj kontinuiranoj predanosti međunarodnom poretku temeljenom na pravilima i boljoj budućnosti za sve'', napisao je.

Katy Perry - 1 Foto: Afp

Justin Trudeau Foto: Afp

Ovo je prvi put da je kanadski premijer javno podijelio fotografiju s Perry otkako je njihova veza postala službena, što je dodatno potaknulo interes obožavatelja i medija diljem svijeta.

"'Katy i ja' je nešto što nikada nisam mogao zamisliti", "Činjenica da je Taylorino otkrivanje veze s Travisom uključivao princa Williama, dok su Justin i Katy svoje napravili s japanskim političarom… pop zvijezde objavljuju veze uz političare i to mi se sviđa'', ''Apgrejdao se u suprugu pop zvijezde'', ''Pozovite me na vjenčanje'', ''Ok, neočekivano'', ''Ovo mi definitivno nije bilo na bingo listi'', samo su neki od komentara.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zašto se Izrael uopće natječe na Eurosongu?

Šuškanja o njihovoj romansi kružila su već neko vrijeme, nakon što je Katy prekinula dugogodišnju vezu s Orlandom Bloomom. Iako su ih fotografi nekoliko puta uspjeli uhvatiti zajedno, dosad se nisu pojavili na nekom događaju kao par.

Katy Perry i Orlando Bloom Foto: Afp

Prije nekoliko tjedana proslavili su njen rođendan u jednom restoranu, a pri izlasku iz zgrade držali su se za ruke što je potvrdilo šuškanja. Fotografije pogledajte OVDJE.

Što je o Trudeauovoj novoj ljubavi rekla njegova bivša supruga Sophie čitajte OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Udala se Samantha iz Seksa i grada, evo tko je njezin četvrti odabranik

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Roditelji su mu glumačke face, a mnoge podsjeća na slavnog oca!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je najmlađa samoostvarena milijarderka na svijetu? Balerina je s MIT diplomom