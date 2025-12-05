Zašto se Izrael uopće natječe na Eurosongu?

Usprkos tome što geografski pripada Aziji, Izrael nastupa na Eurosongu jer pripada europskom radiodifuznom prostoru.

Obljetničko, 70. izdanje Eurosonga održat će se od 12. do 16. svibnja 2026. bez četiri zemlje koje su slijedom rezultata Skupštine u četvrtak odlučile povući se s natjecanja. U pitanju su Irska, Nizozemska, Slovenija i Španjolska, kojima bi se u narednim danima mogle pridružiti i Belgija i Island, a sve zbog toga što se, usprkos kršenjima međunarodnih prava, dozvolio daljnji nastup Izraela.

Kako pišu eurovizijski mediji, održana su dva kruga glasovanja, koji su ovisili jedno o drugome. Naime, prvo glasovanje bilo je o odobravanju novih promjena koje su predstavljene u studenom. Da su ih članice Europske radiotelevizijske unije odbile, onda bi se išlo na drugo glasovanje, a to je ono o izbacivanju izraelske televizije KAN s natjecanja.

Iako geografski pripada području Azije, Izrael nastupa na Eurosongu od 1973., kada ih je predstavljala Ilanit s pjesmom "Ey Sham". Razlog zašto Izrael može nastupati jest taj što je nekadašnja izraelska televizija IBA, koja je ugašena 2017. i zamijenjena novom KAN, bila članica Europske radiotelevizijske unije od šezdesetih. I prije nego je postala članica, IBA je dugo vremena surađivala s EBU-om na području radiodifuzije. Osim toga, Izrael teritorijalno još uvijek pripada europskom radiodifuznom prostoru, u kojem su još i zemlje Sjeverne Afrike i zemlje sve do Urala.

Izrael je pobijedio četiri puta na natjecanju - 1978., 1979., 1998. i 2018., a natjecanje su ugostili triput (1979., 1999. i 2019.). Zbog obilježavanja Dana sjećanja (Yom HaZikaron), odbili su ugostiti Eurosong 1980., koji je održan u Nizozemskoj.

Ovogodišnja predstavnica Yuval Raphael, koja je preživjela napad Hamasa 7. listopada 2023., osvojila je drugo mjesto u Baselu s 357 bodova, od čega je 60 došlo od žirija, a 297 od publike. Upravo je njezin rezultat od televotinga taj koji je probudio sumnju u regularnost natjecanja, kada je više zemalja zatražilo istragu svojih glasova, a brojke na YouTubeu i streaming servisima ne podudaraju se s visokim brojem bodova publike.

Yuval Raphael - 2 Foto: Afp

Glasovanje o Eurosongu - 1 Foto: Afp

Iz tog razloga za 70. izdanje Eurosonga je smanjen broj mogućih glasova s jednog telefonskog broja s 20 na 10, no Irska, Nizozemska, Slovenija i Španjolska smatraju kako ovo nije dovoljno da ih se zadrži u natjecanju, zbog čega ih nećemo gledati u Beču.

